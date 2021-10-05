[限時免費] Word Collage 文字雲產生器，可輸入文字或網址自動擷取文字！

       

「Word Collage」是一款文字雲產生器，支援手動輸入文字或者也可貼上網址，讓程式自動從網頁中擷取文字，，

透過分析後，將字詞以出現的次數多寡來呈現各種不同的字體大小，介面相當簡潔，很容易操作。

提供 80 種的顏色組合，黑底、白底都有，45 種的特殊英文字體以及 6 種文字排列角度，包含水平、垂直、水平垂直各半、大部份水平、大部份垂直，若想要更花俏一點的話則可以選擇任意角度，這樣文字們就會以各種歪七扭八的方式呈現。

此外，你還可選擇是否要排除一些常見的英文字、數字，還有英文字是否要全部轉換成大寫或小寫，也可以選擇保持原貌。所有的設定都調整好後，就可以看到一組特別的文字雲囉！不過這款 App 僅提供方形的框架，沒有更多其它有趣多變的圖形可選擇，提供給大家參考。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Word Collage
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Alexey Tataurov
  • 官方網站：http://mobile.alextataurov.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Word Collage」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊下方的「TEXT」就能手動輸入文字，或是切換到「Enter webpage URL」輸入網址，從網頁擷取文字。



    成功擷取出文字後就會自動產生文字雲。點擊下方的「CUSTOMIZE」就能依喜好來調整文字雲的外觀。包含顏色組合、字型、排列設計、是否要排除常見文字、數字以及是否要修改英文字的大小寫。



    最後點擊「SHARE」就可以選擇保存或是分享。

    最後更新：10-05, 2021 下午 2:58

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