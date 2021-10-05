獨輪車高手是你？「Unimime」超困難的物理平衡遊戲

兩輪的腳踏車大部份的人騎起來都沒問題，但你嘗試過獨輪車嗎？比起兩輪腳踏車，它需要有更好的平衡感，，

還必須掌握更多的技巧，需花費更多的練習時間。如果沒信心在真實世界裡挑戰獨輪車，那麼就來「Unimime」遊戲世界中試試吧！

「Unimime」是一款超困難的物理平衡遊戲，在遊戲中玩家需控制一個騎在獨輪車上的角色前進或後退，達成各種的關卡任務並走向終點。控制的方式十分需要手感，左手負責傾斜角度，右手則是控制速度，必須左右開弓、合作無間，才可能完美過關。

角色除了會騎在獨輪車上之外，頭上也都會戴頂帽子，關卡任務很多都要求在過關時帽子也必須在，但在瘋狂前後搖擺找尋平衡的移動過程中，帽子哪有不甩掉的道理，有些關卡甚至會要求必須在幾秒內過關，體驗過後就會發現要拿到四顆滿星是相當不容易的啊！

目前共設計了 60 個關卡，地形多變，有時會有坡度、地面段差，有時還必須讓獨輪車跳起越過重重障礙，隨著機關設計越來越多，難度也將越來越高！在遊戲中還可以使用賺取的金幣來解鎖更多不同的角色造型，各種可愛動物裝、殭屍、忍者等，讓遊戲在視覺上有更多的樂趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Unimime 軟體語言：英文,德文 開發人員：Roflcopter Ink GmbH 官方網站：https://www.roflcopter.ink/en/games-apps-home/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的手繪畫風感覺很不錯，從第一關開始挑戰吧！必須收集到足夠的星數才能解鎖後續的關卡哦！





進入關卡後，可看到畫面左右兩側的手指示範，左側控制前後的傾斜角度，右側則是移動的方向與速度。中間就是本關卡的任務。





當玩家開始操作後，就會開始計時，走向右側的終點，在抵達終點前完全達成任務的話，就能獲得四顆滿星！









但那對新手來說真的不容易，一個不小心，帽子就會掉了，還必須保持平衡讓角色不致於倒在地上或是掉落懸崖，真的是不簡單啊！