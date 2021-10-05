Emoji Magic 用關鍵字搜尋表情符號，點擊即可複製使用！
在電腦上想要使用表情符號，雖然不像手機那麼方便，不過還是有蠻多方法可以達到目的，，
「Emoji Magic」的開發者 Eric Miller 是一位來自舊金山的軟體開發工程師，因為工作中經常會需要使用表情符號，但覺得在電腦上要尋找表情符號有點麻煩，所以就建製了這個可以使用關鍵字搜尋表情符號的瀏覽器擴充功能，它只要求最低的權限，甚至離線也可使用。
安裝後，在工具列上點擊程式圖標就能展開搜尋列，輸入想要查找的表情符號關鍵字，就能立即列出各種相關的表情符號，點擊就能複製，不僅在網頁上，也能在在其它的文件檔案中貼上使用。
關鍵字的部份提供多詞查詢，例如可以輸入 sad cat 或是 blue heart，就能更準確的找到需要的表情符號囉！曾經複製過的表情符號會被保存在列表中，下回需要時，就能直接點擊再次使用，如果你也經常會用到表情符號，可以參考看看唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Emoji Magic
- 軟體版本：1.0.12
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：639KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 當需要查找表情符號時，點擊工具列上的「Emoji Magic」圖示即可展開搜尋列。
第3步 輸入關鍵字後，就可以立即看到相關的表情符號。
第4步 除了單一的關鍵字外，也支援多詞搜尋，可更精準找到需要的表情符號。
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第5步 直接點擊需要的表情符號就能複製，再到欲輸入的位置貼上即可。