Life of Pix 免版權！高解析度免費圖庫，個人與商業用途皆可！

       

「Life of Pix」是一個提供高解析度照片的免費圖庫網站，所有的圖片皆來自專業攝影師之手，目前網站合作的攝影師有近 550 位，，

不過圖量倒是沒有想像中的多，目前約有 3000 多張，不過畫質都相當的好，而且仍然在持續的更新當中。

網站將圖片大至分為自然、城巿、人物、物品、食物、動物、海、紋理……等 14 個分類，分類算是蠻明確的，如果有需要的話，也可以輸入關鍵字來更精準的查找，並可在搜尋結果頁中再使用顏色或是照片方向來更進一步篩選。

所有的圖片素材皆為 CC0 授權，個人與商業用途皆可免費下載，使用時不需特別標註其來源，找到需要的圖片後，直接點擊就能下載使用，非常方便！

 
  • 網站名稱：Life of Pix
  • 網站網址：https://www.lifeofpix.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在畫面中間就可以直接使用關鍵字來搜尋。上方的「Gallery」可查看分類目錄，「Photographers」則可切換到攝影師列表。往下滑動的話，可瀏覽精選圖片。



    網站將圖片分類為 14 大類，主題都十分明確，很容易尋找。



    攝影師列表使用分享的圖量由多至少來排序，也可以使用上方的英文字母來篩選想要查找的攝影師名稱。



    使用關鍵字搜尋的話，可在結果頁上方再使用顏色或是照片方向來篩選。



    將滑鼠移動至圖片上方，點擊圖片可查看大圖，點擊右下角的綠色按鈕則可直接將圖片下載回來哦！

    最後更新：10-04, 2021 下午 4:21

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