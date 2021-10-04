久坐族注意！「Stand Up!」定時站立提醒器

大家應該都有聽說過，久坐不動會對身體健康產生許多傷害，不止是姿勢不良帶來的腰痠背痛、下半身水腫肥胖等問題，，

如果你希望自己可以在一段時間就站起來活動一下，可以使用番茄鐘工作法相關的 App 來提醒自己，或是像「Stand Up!」這樣的定時站立提醒器，就可以在間隔固定時間後，收到休息通知。

間隔時間最短 5 分鐘，最長則可設置 120 分鐘，而每回的站立時間最短 1 分鐘，最長 60 分鐘，時間的選擇範圍很有彈性，可以依個人的期望或需求來做設定，另外還可以設置要提醒的起迄時間，如此在執行期間當間隔時間到時，就可以收到通知，告訴程式你現在要站起來了之後，當站立時間結束時，就能再次收到坐下的通知囉！

雖然是個提醒的工具，不過程式在使用上是很隨性的，不會強迫使用者一定非得在指定的時間站起來，你可以告訴程式 30 分鐘後再提醒，或是今天休息不需通知，全都可以依使用者的狀況來做調整哦！

現在正看著文章的你，已經坐了多久了呢？不妨現在就站起來伸展一下吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Stand Up! 軟體語言：英文 開發人員：Raised Square, LLC 官方網站：https://raisedsquare.com/standup/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Stand Up」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以拖曳各項目，設定需要的執行起迄時間、間隔提醒時間、站立時間。免費版本只能使用預設的提醒音，若想要更換不同的音效就需另外付費解鎖。點擊最下方的按鈕可以展開更多設定，可更換主題顏色、調整音量、查看站立紀錄、修改提醒訊息等。











當時間到時就可以收到站立提醒通知，點開後可按下「OK, I’m up!」告訴程式你站起來了，或者也可以跟它說現在不站、幾分鐘之後再提醒、今天休息等等。當站立時間結束後，也同樣可以收到提醒唷！通知文字都可以自由修改成自己喜歡的內容。