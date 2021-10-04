按一下，立即錄！「錄音按鈕」幫你瞬間錄下各種聲音！

iPhone 本身就有提供錄音備忘錄功能，當需要錄音的時候，就可以直接打開使用，，

介面很清爽，點擊錄音按鈕就能開始錄音，也支援暫停再錄、剪輯等功能，不過想要啟用它，目前只有開啟主程式後，再點按錄音按鈕的方式，在緊急時刻要錄音的話，就稍嫌不夠快速。

當然你也可以參考網路上的教學，透過「捷徑」搭配「背面輕點」的方式來達到快速啟動錄音功能的目的，但若想要更簡單一些，就可以考慮下載「錄音按鈕」這個 App，輕輕鬆鬆就能幫你抓住各種想錄下的聲音。

安裝後，只要點按桌面上「錄音按鈕」的 App 圖標，就能立即開始錄音，關閉螢幕也會繼續錄，你也可以在通知中心的小工具列表中加入「錄音按鈕」的 Widget，同樣可以快速啟動錄音功能，不過缺點就是仍然需要解鎖才可以錄音。

所有的錄音檔案都會被保存在主程式當中，可點擊重覆播放收聽，不需要自動錄音的話，隨時都可以關閉該功能做為一般的錄音 App 使用。免費版本會有廣告，開發者也有提供付費方案，有需要的朋友可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：錄音按鈕 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Hayato Shimizu 官方網站：https://www.hayaya.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「錄音按鈕」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

下載安裝後，直接點擊桌面上的 App 圖標即可開始錄音。將其拖曳放置在下方工具列的話，可以更方便使用。





第一次使用時，需先給予必須的權限，之後只要點擊圖標就會自動開始錄音。





完成錄音後，音檔會被保存在主程式中，點擊就能播放收聽。點擊名稱可重新命名。





在桌面上長按進入編輯模式後，切換到最左側的小工具列表，點擊左上角的「+」或下方的「自訂」都可以將「錄音按鈕」加入列表中使用。