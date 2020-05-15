FileTypesMan v1.90 檔案格式管理員

2020/5/20 更新：軟體版本更新至 v1.90 最新版。

在 Windows 系統中有很多很多種檔案類型，一般都會用不同的「副檔名」來標示不同檔案類型，不同格式的檔案往往也會使用不同的軟體來開啟、編輯或預覽。

如果你想知道整個系統中以登錄了哪些檔案格式與副檔名，，

或者希望能檢視這些副檔名的相關資訊或編輯預設的檔案處理方式，可以試試看下面這個操作相對簡單的免費軟體 FileTypesMan。

FileTypesMan 除了可以讓我們快速檢視全部檔案格式的相關資訊，也可迅速將選定的內容做成簡單易讀的報表。如果你想修改某種檔案格式的檔案處理方式修改相關資訊，都可以直接在 FileTypesMan 中設定。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FileTypesMan
  • 軟體版本：v1.90
  • 軟體語言：繁體中文、英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：159 KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.nirsoft.net/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、解壓縮後，執行「FileTypesMan.exe」這程式即可開始使用。

視窗上半部是系統已登錄的各種檔案格式、副檔名，除了會顯示檔案類型、描述、MIME 類型、軟體名稱、版本跟公司相關資訊之外，視窗下方還會顯示這類檔案的使用方式。

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第2步  在某個檔案類型按兩下即可開啟相關資訊視窗，除了可以自行修改描述、圖示與相關資訊之外，上面還有一些進階管理選項，譬如說如果你希望某個原本不在桌面右鍵「新增」選單的項目可以放進去，可以直接勾選「加入這個檔案類型至檔案總館的 “新增” 選項」。

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第3步  另外如果你想修改、新增或自行定義某種檔案類型的處理方式，如開啟、編輯或執行...等，可以在下方視窗的項目按兩下來瀏覽或修改預設動作的細節，或直接在空白處按右鍵再點「新動作」，自行定義新的處理方式。

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最後更新：05-20, 2020 上午 11:32

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