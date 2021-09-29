正能量滿滿的「3 分鐘情緒療癒」為你打造一個小小的防空洞！

心情煩悶、壓力山大的時候，有些人會選擇暫時離開當前的環境，到陽台、頂樓吹吹風，，

出門散散步或是泡杯咖啡，讓咖啡的香味療癒一下疲憊的心靈，但如果你就是暫時哪兒也去不了，別氣餒，你還可以下載「3 分鐘情緒療癒」。

「3 分鐘情緒療癒」是一款搭載滿滿正能量的 App，一開啟 App 時，除了可看到舒服的配色外，還能聽到柔和而平靜的音樂，建議戴上耳機，可以更沉浸在其中。在畫面上會有一顆神奇的蛋，當按下開始按鈕後，就可以將手指在蛋上持續緩慢的移動，就像在孵蛋一樣，上方還會隨機出現星雲大師的智慧金句，讓你一邊聽著音樂，手指一邊緩緩移動，大腦則可以細細的咀嚼那些激勵人心的文字。

在孵蛋的途中，手指不可離開，一旦離開就會結束孵蛋，在過程中可以慢慢的看到蛋會產生不同的變化，至少需持續孵個 3 分鐘，才能看到最終結果。每回都可能會孵出不同的動物，最後的圖案還可以保存到相簿中，可做為桌布使用哦！

雖然一開始使用會覺得有點無聊，不過透過做一些簡單而重覆的動作的確可以讓情緒慢慢穩定下來，下回心情不好又無處可逃的時候，不妨就來嘗試看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：3 分鐘情緒療癒 軟體語言：繁體中文,英文 開發人員：V3REE Innovation Limited 官方網站：http://www.v3ree.com/awesome/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，按下「開始」即可準備開始孵蛋，將手指在蛋上緩緩移動，下方的計時器就會開始啟動。上方則會有星雲大師的一些智慧金句可以看。





在孵蛋過程中，手指都不可以離開畫面。上方的金句會隨機變換外，蛋也會隨時間而有不同的變化，大約在 1 分半時會裂開，2 分鐘時就可看到到裡頭的動物，不過這還不是最終的結果。





約 3 分鐘時，才可看到最完整的圖案，當覺得心情舒緩一點後，就可以放開手指，結束這療癒的過程。最後獲得的圖案還可以保存為桌布使用。若在中途就放開了手指，就會像左圖這樣，只獲得了一顆蛋或有裂痕的蛋。