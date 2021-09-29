「Passport photo online」免費線上證件照製作工具，要一吋、二吋都沒問題！

現在的照相館真的越來越少，除了沖洗照片的人變少了之外，連證件照許多人也都會選擇 DIY 自己拍，，

再弄台相片列印機或是到超商快速沖印，想要幾張就能印幾張！

不過若要自己處理證件照，從拍照的光線、背景到角度都需要好好的喬一下，可減少後製的動作，還有臉部該露的都要露出來，眉毛、耳朵都不可被遮蓋到，而且證件照大多要求白色背景，必要時得進行去背，然後再進行尺寸的設定與排版列印，有不少眉眉角角需要注意。

如果前面拍照、去背的前製作業你都已經過關斬將來到最後一個排版的步驟，這邊推薦給大家一個超簡單的線上證件照製作工具「Passport photo online」，只要將拍好的照片丟進網站，再選好需要的照片尺寸與列印紙張的尺寸，它就能自動幫你進行排版。輕鬆取得排版後的證件照圖檔，之後無論是要自己在家印還是到超商印都很方便哦！

網站名稱：Passport photo online 網站網址：https://online-passport-photo.com/

網頁畫面：

打開網頁後，在首頁上就有說明相關的操作步驟，只要五步就能輕鬆排版唷！點擊「Start immediately」準備開始吧！









網站雖然會自動辨識國家地區，不過它預設的尺寸並不是我們常用的，可再點入「Custom formats」自訂需要的尺寸。





照片尺寸的部份，有一些預設的可以選擇，如果需要的尺寸不在其中，可再點入「Customize」即可手動輸入需要的長與寬。

1 吋證件照 = 28mm x 35mm

2 吋大頭照 = 35mm x 45mm









接著再設定列印用的紙張尺寸後，下方的預覽圖就會自動依照片與紙張尺寸重新排版。確認尺寸無誤後，就可以按下「Validate these parameters」。









這邊就可以點擊「選擇檔案」從電腦中選取要使用的照片，或將照片檔直接拖曳到下方的方框中也可以。





待照片上傳完成後，按下「Next」。





在這個步驟，需手動調整照片呈現的範圍與位置，可使用滑鼠滾輪縮放照片尺寸，拖曳移動位置，讓頭頂與下巴可以剛好在上下的藍線上，眼睛則需在綠色範圍中，鼻子對準中心線的話，整個照片的比例就會剛剛好囉！





確定調整完成後，就可以點擊下方的「Crop」。





最後點擊「Download the file」即可將證件照圖檔下載回來，也可以在下方輸入 Email 後，按下「Receive by email」將圖檔寄至 Email 中。





產出的圖檔會有裁切線，印出來之後自行裁切也方便哦！