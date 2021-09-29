「識字行不行」像聊天一樣練習形近字、同音字，大人小孩都適用！
「識字行不行」與之前介紹的「國語小幫手」、「台語小幫手」一樣都是地方爸爸與他的小幫手們所設計的 LINE 聊天機器人，不過這款就不是查詢工具了，而是一個可以幫助使用者練習形近字、同音字的練習工具。
將「識字行不行」加入好友後，，
會以注音出題，當只有兩個字的題目時，還會加上簡單的釋義做為參考，每題都有字形相似或是字音相同的 5 個選項，回答正確即可進行下一題，答錯的話則會顯示正確答案，可以讓使用者立即學習正確的用字。
另外還會記錄練習的成果，包含已答對的字數、答題正確率以及尚未完成的字數等，可以了解自己或小朋友的練習狀況。這個小工具隨時都可以依使用者的程度來變更字庫的範圍，所以大人小孩都可以共用唷！
立即掃描下方 QR Code 將「識字行不行」加為好友：
使用方法：
直接使用 LINE 的行動條碼掃描器，掃描上方的 QR Code 就能找到「識字行不行」囉！可在手機桌面長按 LINE 圖示即可從功能選單開啟「行動條碼掃描器」，或者到 LINE 的首頁上方搜尋欄右側，也可以開啟「行動條碼掃描器」。
加入好友後，就可以點擊下方的「開始出題」。
不過一開始得先設定字庫的範圍，請依使用者的程度來做選擇吧！設定好字庫後，再次按下「開始出題」。
當題目是兩個字的時候，為了避免有同音不同字的詞，所以下方會再加上簡單的釋義可參考。從選項中選出答案，正確即可繼續下一題。答錯的話會立即顯示正確答案。
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點擊下方可展開選單，「目前成果」可查看練習的進度與正確率。「變更字庫」可切換不同的字庫範圍。不同的字庫練習紀錄也會分開，不用擔心紀錄被蓋掉哦！