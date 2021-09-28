大多數的人都能記得 7 位數字，你能記的更多嗎？來「Brainess」進行 5 種腦力測試！

       

每個人所擁有的能力本來就都不同，有的人高、有的人低，但總是可以算出一個平均值，，

你是否好奇自己的各項能力是高於還是低於平均呢？「Brainess」就設計了 5 種腦力測試遊戲，可以分別測驗反應時間、視覺記憶、號碼記憶、瞄準速度以及黑猩猩測試。

其中的黑猩猩測試，如果是曾關注過腦力測試相關遊戲的朋友，應該都有聽過它，會在畫面上顯示數字方塊，然後需依序由數字最小的方塊點擊到數字最大的方塊，在開始點擊時，數字就會消失，在黑猩猩的實驗中，超過 90% 的猩猩都能獲得 9 分唷！

這 5 項測試可分別進行，在完成時除了可立即知道分數外，也能同時了解自己的表現是高於平均值還是低於平均值，每回的測試結果都會被記錄下來，並製作成圖表，在經過多次的訓練測試後，就能觀察自己的腦力表現是否有進步囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Brainess
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Raisense LLC
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.2 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以在下方看到 5 種腦力測試。



    點入後都會有相關的說明。「Chimp Test」就是前面提到的黑猩猩測試，一開始會先從 1~3 數字開始，需從數字最小的方塊點擊到數字最大的方塊，開始點擊後，數字就會消失，藉以測試受測者的瞬間記憶力。每回合有 3 次失敗的機會。



    過關之後，數字會一個一個加上去，看看你最後能記得多少個數字方塊位置。



    「Visual Memory」視覺記憶，會先顯示黑色方塊的位置，數秒後會自動消失，受測者需正確點出原本黑色方塊的位置。黑色方塊的數量同樣會陸續的增加。



    「Reaction Time」反應時間，當紅畫面轉為綠色時，點擊畫面任一處，每回合會測試 5 次，取其平均值。



    「Number Memory」數字記憶，會從 1 位數開始，慢慢增加位數，數字出現數秒後即會消失，需在下個畫面中輸入剛剛出現過的數字。可一直進行到輸入錯誤為止。



    最後一個是「Aim Test」也是測試反應速度的，開始後會在畫面的隨機位置陸續出現 20 個黑點，要以最快的速度點完。



    測試後可回到首頁看到每個項目的平均得分，以及是高於或低於平均值幾 %。點入「Stats」還能以圖表的方式查看自己的表現唷！



    點擊右上角的「獎盃」可分別查看每個測試項目的全球排行。

    最後更新：09-28, 2021 上午 11:45

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