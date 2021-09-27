[限時免費] Nippon Cam 超多組合的復古日系濾鏡

「Nippon Cam」是一款結合日本傳統顏色的照片濾鏡 App，除了有 479 種顏色可選擇外，還可搭配不同的時代做出各種色彩上的變化，，

用滿滿的復古日本味，為照片帶來更多藝術感。

程式的操作介面相當的單純，在套用濾鏡後還可以依需求來調整其強度，想要保留更多照片的原色或是喜歡濃厚的濾鏡風格都能自由調整。預設在照片右上角會加上所選用的日本傳統顏色名稱，可依照片影像的深淺切換文字顏色的黑或白，也可以選擇隱藏不顯示。

如果遇上了突如其來的選擇障礙，不知道該用哪種顏色才好，不妨就按下「骰子」按鈕，讓程式隨機為你帶來驚喜，也許會發現很不錯的配色哦！喜歡復古日系風格的朋友，可以趁著限時免費下載來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Nippon Cam 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Lei Cen 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 11.0 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Nippon Cam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊左上角的「相機」即可選擇拍照或由相簿中選取要編輯的照片。





程式產出的照片固定為 1:1 正方形比例，所以在選取照片後，可先進行簡單的裁切，以便讓照片可以有更好的呈現效果。





接著就可以在下方選擇要使用的「顏色」與「時代」，同一個顏色在不同時代的表現也會不同哦！拖曳滑桿就能調整濾鏡的強度。單擊照片可喚出下方的功能表，可切換文字的顏色、隱藏文字或隱藏 Logo。





如果有選擇困難，可點擊上方的「骰子」讓程式隨機搭配。最後再點擊「保存」按鈕就能將照片儲存到相簿中。