放在大腿上即可自動計次的「深蹲鍛鍊計次器！」

一個人默默的在家運動，時間一久難免會感到孤單、寂寞、覺得冷，除了可以搭配 YouTube 上的運動教學影片一起進行外，，

適時的使用一些有互動性質的運動 App，也能讓在家運動的過程比較不孤單。

而這次要介紹給大家的是「深蹲鍛鍊計次器！」，它是一款功能蠻簡單的輔助運動 App，最主要的功能就是在使用者進行深蹲時，協助計算深蹲的次數，只要將 iPhone 放置在大腿的位置，手拿或使用運動臂套固定皆可，在深蹲時，程式就會自動偵測動作並準確計次。

另外程式還有提供運動提醒功能、運動記錄，並可與 Apple Health 同步，輸入體重的話，更有助於每回運動後消耗卡路里的估算。同一開發者還有推出腹肌、背肌、伏地挺身以及棒式的計次器可下載，平常有在家運動習慣的朋友，都可以參考看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：深蹲鍛鍊計次器！ 軟體語言：日文,英文 開發人員：INTERSECT KK 官方網站：https://mmdd.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「深蹲鍛鍊計次器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次按下「Start」時，會看到如右圖的使用教學。右上角也會有動畫示範，將手機擺在大腿的位置後，按下「Start」，就可以開始深蹲。





在按下「Start」後，會有 3 秒鐘的準備時間，接著就會開始進行計次。





當做完運動後，就可以雙擊上方的灰色區塊停止計次。每回都會記錄下運動時間、次數、消耗的卡路里等資訊。還能選擇將單次的運動成果，以圖片保存到相簿中。





在首頁點擊左上角的圖示，可查看最佳紀錄以及總運動紀錄。





點入右上角的圖示，可進入設定運動提醒時間、同步 Apple Health、輸入體重等。