「我在咖啡店」或正在前往咖啡店的路上～不同國家的咖啡店環境音播放器

根據芝加哥大學的一項研究《適量的環境噪聲有利於創造性認知》，喋喋不休和喧囂的背景噪音能讓你保持專注和提高創意能力。這款「我在咖啡店」就收錄了多間不同國家的咖啡店環境音，在工作或學習時收聽，，

可以更加專注並提高效率。

目前共有 15 間咖啡店可選擇，包含倫敦、韓國、美國、日本等，時長最短 16 分鐘，最長則有 3 小時，大多則在 30 分鐘到 1 小時不等，在音檔之中可以聽到人們對話聊天的聲音，店員在沖泡咖啡的聲響，還有店內播放的音樂等，聽起來就像真的待在咖啡店裡一樣。

程式可以在背景中播放，除了可依序播放所有的咖啡店環境音外，也可以透過加入最愛清單，只播放其中幾個音檔，甚至還可以將音檔下載到自己的手機中，就能離線收聽。有了「我在咖啡店」無論身在何處，都可以戴上耳機創造一種自己正在咖啡店裡的感覺唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：我在咖啡店 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：jiajing chen / surfboy 官方網站：http://www.simplecafeshop.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，就可以看到所有的咖啡店環境音列表，點入就能開始播放，關閉螢幕仍可繼續收聽。點擊「❤」可加入最愛，或者也可以將音檔下載到手機中，之後就能離線收聽。





在下方切換到「Me」可查看最愛選單、下載中的環境音等，已下載的環境音會列在「Local Resources」中，點入就能離線播放了。