作者：,     

XnView MP v0.86 看圖軟體（支援 Mac, Linux, Win 系統）

2017/4/29 更新：軟體版本更新至 v0.86 最新版。

雖然 Mac 電腦裡面已經有內建了預覽程式可以看圖，不過功能相對簡單、用起來還是覺得不是很順手，由於之前在 Windows 裡面用 IrfanView 用慣了，到了 Mac 也希望能有類似的軟體，可惜 IrfanView 似乎沒有出 Mac 版的。只有之前介紹過的「Xee 看圖軟體」在功能與操作方式與 IrfanView 比較接近。

剛剛去找才知道原來 XnView 看圖軟體早就有出 Mac 版了，初步試用感覺還不錯，功能相當複雜而且強大，除了支援「瀏覽器」與「檢視」兩種看圖模式之外，還內建了圖檔裁切、修改尺寸、旋轉/翻轉、色調調整、色彩增艷、濾鏡套用…等等延伸功能，相當適合給那種喜歡很多工具、很多設定的使用者。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：XnView MP
  • 軟體版本：0.86
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小： 22.4 MB
  • 系統支援：Windows (32/64 位元), Mac, Linux
  • 官方網站：http://www.xnview.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將 XnViewMP 軟體下載回來、解壓縮後，將主程式複製到「應用程式」選單裡面就可以開始使用。

下圖是「瀏覽器」模式，可以讓我們快速瀏覽、整理儲存在電腦中的全部圖片。

01

 

第2步  這是「檢視」模式，適合在桌面或資料夾中檢視單一圖片時快速開來看圖。視窗上方的工具列圖示都可以自行調整位置或新增、移除。

XnViewMP 支援「多頁籤」瀏覽模式，開啟圖片後可在視窗上方顯示圖片標題與縮圖，讓我們在同一個視窗中快速切換、檢視不同圖片的內容。

02

 

第3步  按一下「Command」+「,」開啟設定視窗，我們可以在「語系」選單中設定繁體中文或你要的語言介面。

下面有個「當啟用檔案時設成全螢幕」這選項可以調整是否自動使用「全螢幕」模式來檢視圖片，我都習慣取消這功能，使用視窗模式檢視圖片會比較方便。

03

 

第4步  另外在「鍵盤/滑鼠」選單裡面可以自行調整鍵盤左鍵、右鍵或滾輪的功能，方便我們快速瀏覽資料夾中的其他圖片，或做一些操作。

04

 

第5步  每個常用的功能都可以設定自己專屬的鍵盤快速鍵，按一下鍵盤就可以快速搞定。

05

 

第6步  如果你希望某個格式的圖檔可以預設使用 XnViewMP 來檢視的話，可以在圖檔上按一下滑鼠右鍵再點「簡介」。

06

 

第7步  在「打開檔案的應用程式」選單中點選 XnView MP 軟體後，按一下「全部更改…」按鈕，即可將該格式的預設啟動程式改為 XnView MP。

如果其他如 gif、jpeg...等格式的圖檔也希望能用 XnView MP 來開啟，只要重複上面相同的步驟即可。

07

延伸閱讀：

  1. [Mac] Xee v2.2 輕便好用的看圖軟體 (Mac界的IrfanView、ACDSee)
  2. [Mac] The Unarchiver v2.7.1 讓Mac也能解壓縮RAR（免費軟體）
  3. [Mac] AppCleaner 「完整移除」軟體與相關檔案
  4. [Mac] Smultron 純文字、程式碼編輯程式（免費軟體）
  5. [Google Notifier for Mac] Gmail 新郵件、行事曆通知工具

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 看圖軟體、繪圖、相片處理 » XnView MP v0.86 看圖軟體（支援 Mac, Linux, Win 系統）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
XnView v2.40 免費看圖軟體（繁體/簡體中文版）...
免費正式版 Adobe CS2、Photoshop、InDesign、Illus...
ACDSee v20.3.0.611 最新版、ACDSee 18 繁體中文版，曾...
Imagine v1.0.9 可支援 Unicode 的免費看圖軟體！...
FastStone Image Viewer v6.2 比 ACDSee 更好用...
JPEGView v1.0.35.1 速度快、精簡實用的看圖工具...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. FENG 說道：
    12-05, 2014 at 下午 10:33.27

    抱歉，請問一下幻燈片模式及轉成影片檔功能是不是沒有了??

    回覆
  2. Ｗahaha 說道：
    09-30, 2014 at 上午 12:54.06

    請問是不是不支援retain螢幕啊

    回覆
  3. 阿豆 說道：
    03-10, 2012 at 下午 6:03.25

    不好意思 我按下一張他會連MP3檔跟影片檔都撥放耶 請問該怎麼關閉呢 謝謝

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 