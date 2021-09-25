「FreeTime」幫助遠離網路干擾的極簡番茄鐘，可視化的成就感！

你正在尋找一款番茄鐘來幫助自己在工作或學習時提高專注力嗎？也許可以來試試這款「FreeTime」！它極簡的風格加上可愛的元素，讓專注的成就感變成一顆顆累積在小瓶子裡的豆豆，讓你可以看見自己努力的成果。

每一顆豆豆代表著 15 分鐘，，

可以視需要專注的時間，在杯子中放入不同的豆豆數量，接著再將豆豆投入要專注的項目瓶中，就可以開啟專注狀態，此時程式會要求暫時關閉網路，番茄鐘才會正式開始倒數，可幫助遠離網路的誘惑，隔絕社群軟體的干擾。當專注時間結束後，就可以收到通知，這時候豆豆們才會真正的落入項目瓶中唷！

操作相當簡單又可愛，跳離程式畫面時間仍會繼續倒數，所以有需要的話，還是可以使用其它的 App，但唯一不能做的就是連上網路。項目瓶的部份，同時最多只能保留 4 瓶，例如可以設置一瓶給看書、一瓶給工作、一瓶給練琴、一瓶給畫畫，若還有其它需要專心的項目，就必須有所取捨了。集滿的項目瓶就會被收藏在倉庫裡，而那些就是你努力專注的證明哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：FreeTime 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：Haodi Duan 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「FreeTime」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用畫面：

初次開啟程式的時候，可以看到操作指引，包含如何為瓶子命名、增加/減少專注時間、開始專注以及刪除瓶子。按下「OK」即可進入主畫面。





點擊瓶子上的標籤就可以為其命名，同時只能保存 4 個瓶子。





點擊下方的杯子可加入豆豆，每次點擊可加入一顆（15 分鐘），在杯子以外的空白處雙擊每回可減少一顆豆豆。





設定好需要的時間後，將杯子拖曳到要專注的項目瓶即可啟動番茄鐘。如果需要一點環境音的話，可點擊右上角的「🎵」就能聽到海浪的聲音了。





當專注時間結束後，就會收到通知，回到程式中就可以看到中間的圓圈已經被時間填滿成一個可愛的笑臉，按下「Finish」即可將豆豆真正的投入項目瓶中。





當項目瓶裝滿了豆豆之後，就會被收藏到右上角的倉庫之中。





在開始專注之前，程式都會提醒必須先關閉網路，如果在專注時間途中開啟了網路，就會立即中斷專注時間，該回合的番茄鐘無論走了多久都不會被列入紀錄，必須特別注意哦！