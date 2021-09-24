「Blank」讓人搞不懂是自己英文不好，還是解謎能力差的文字型密室逃脫遊戲！

       

文字型的密室逃脫遊戲，之前就曾介紹過幾款，像是文字獄、露的房間等，，

大多都以中文為主，新型態的玩法讓人玩起來特別過癮，除了考驗玩家解謎的能力之外，因為沒有畫面預設的框架，玩家可以有更大的想像空間。

如果你喜歡這類型的遊戲，那麼或許也可以來試試「Blank」這款英文版的文字密室逃脫，遊戲的畫面中同樣只有白色的文字加上黑色的背景，玩家將從一片黑暗中醒來，不僅記憶模糊，身體更是從頭到腳都感覺到疼痛，這裡是哪裡？為什麼我會在這裡？又該如何才能離開？……各種的疑問，只有成功逃出才能揭曉了。

玩家有三個按鈕可以使用，分別是 inspect（察看）、use（使用）以及 combine（結合），可透過察看不同的文字來推動劇情發展，使用取得的道具文字，或是將兩種道具文字進行結合，一步步的走向終點。

但要特別注意，某些重要的道具不確定是有使用時效或次數的限制，一旦用盡，就會直接 Game Over，必須再重新挑戰。雖然遊戲是英語介面，但其實使用的單字也不會很困難，不過因為解謎本身就需要花費腦力，再加上需要閱讀英文，玩到後來真的會有種懷疑自己到底是英文不好，還是解謎能力差的感覺，總之有興趣的朋友，就來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Blank – Room Escape
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Matthew Hartman AU
  • 官方網站：https://playblankgame.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 網頁版：按這裡
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Blank」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，就可以進入「Chapter I」，遊戲一開始只有少少的文字描述，下方則有三個功能按鈕，察看、使用與結合，點擊功能按鈕後，再點擊文字描述中的特定單字，就可以觸發更多的劇情發展。



    如果不熟悉這樣的玩法，可先點入「Tutorial」觀看教學，跟著教學說明就能學會三種功能按鈕的使用方法囉！

    最後更新：09-24, 2021 下午 2:28

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