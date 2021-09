Posted on

[限時免費] PXL 馬賽克藝術拼貼照片產生器

「PXL」是一款可以快速製作馬賽克藝術拼貼畫的 App,從相簿中選用一張照片做為底圖,它就能用相簿中其它的照片拼出那張照片的樣子,,

遠看是一張照片,但近看可以看到數十張、數百張的小照片,感覺是不是很有趣呢?

這樣的馬賽克拼貼畫很適合用來當做禮物送給朋友或另一半,也可以製作紀念海報或是婚禮的佈置背板。照片預設會使用整個相簿的所有照片,你也可以指定要使用的特定相簿,或是手動隱藏不使用的照片等。

最後產出的照片會儲存為 1620×1620 的 jpg 格式,僅支援輸出正方形比例,若所選取的照片底圖不是正方形比例,可直接在程式中調整想要製作馬賽克拼貼畫的範圍,不需要事先裁切照片,相當方便哦!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:PXL – mosaic art 軟體語言:日文,簡體中文,英文 開發人員:Norikazu Muramoto 官方網站:https://mosaic-2f48a.web.app/ 軟體性質: 限時免費,超過指定日期後將調回原價 系統支援:iOS 13.1 以上 網路需求:不需網路即可使用 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面:

開啟程式後,會自動讀取相簿中所有的照片,點入左上角的「…」就可以指定使用特定日期、地點或是指定要使用的相簿。「Picture resources」會列出所有使用的照片,可點入勾選隱藏不使用的部份照片。「Select picture not going to use」則是列出不使用的照片,也可以在這裡勾選其中想要使用的部份照片。









回到首頁選擇要製作的底圖照片,可左右移動、縮放調整需要使用的範圍後,再按下右上角的「Next」,然後等待馬賽克拼貼照片自動產生。





完成後,可用兩指斜拉放大,就能看到所使用的小照片。





點擊「Send mosaic art」就可以選擇分享或保存囉!