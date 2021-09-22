[限時免費] PXL 馬賽克藝術拼貼照片產生器

       

「PXL」是一款可以快速製作馬賽克藝術拼貼畫的 App，從相簿中選用一張照片做為底圖，它就能用相簿中其它的照片拼出那張照片的樣子，，

遠看是一張照片，但近看可以看到數十張、數百張的小照片，感覺是不是很有趣呢？

這樣的馬賽克拼貼畫很適合用來當做禮物送給朋友或另一半，也可以製作紀念海報或是婚禮的佈置背板。照片預設會使用整個相簿的所有照片，你也可以指定要使用的特定相簿，或是手動隱藏不使用的照片等。

最後產出的照片會儲存為 1620×1620 的 jpg 格式，僅支援輸出正方形比例，若所選取的照片底圖不是正方形比例，可直接在程式中調整想要製作馬賽克拼貼畫的範圍，不需要事先裁切照片，相當方便哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：PXL – mosaic art
  • 軟體語言：日文,簡體中文,英文
  • 開發人員：Norikazu Muramoto
  • 官方網站：https://mosaic-2f48a.web.app/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，會自動讀取相簿中所有的照片，點入左上角的「…」就可以指定使用特定日期、地點或是指定要使用的相簿。「Picture resources」會列出所有使用的照片，可點入勾選隱藏不使用的部份照片。「Select picture not going to use」則是列出不使用的照片，也可以在這裡勾選其中想要使用的部份照片。



    回到首頁選擇要製作的底圖照片，可左右移動、縮放調整需要使用的範圍後，再按下右上角的「Next」，然後等待馬賽克拼貼照片自動產生。



    完成後，可用兩指斜拉放大，就能看到所使用的小照片。



    點擊「Send mosaic art」就可以選擇分享或保存囉！

    最後更新：09-22, 2021 下午 3:39

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