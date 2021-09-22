連假過後，動起來！「30 天腹肌挑戰」讓肌肌們燃燒吧！

       

中秋連假雖然說建議不要群聚烤肉，但相信大家美食、月餅、柚子也都沒有少吃，四天吃吃又喝喝過後，，

一定動起來啊～～～不知道要做什麼運動的話，跟著「30 天腹肌挑戰」來運動一下吧！

「30 天腹肌挑戰」在家就能進行，無需任何額外的器材，不過可以的話，準備個瑜珈墊會比較好，很多動作都需要在地板上進行，有個墊子執行起來背部、腰部會比較舒服。這個訓練計畫共分為三個等級，可依平常自己的運動頻率加上體脂肪百分比來建立專屬的訓練計畫。

計劃又會再分為三個階段，至於每個階段的訓練內容就會依每個人的狀況來做調整。例如體脂肪較高的使用者，初期的第一個 30 天會以降低體脂肪為主，第二階段開始鍛鍊結實的腹肌，最終階段才會以獲得六塊腹肌為目標。

每天都會增加運動的強度，跟著計劃進行，每三天休息一次，才能讓身體有更好的適應力。每天都有不同的動作組合，每個動作皆有 3D 動畫教學，也有影片可以觀看，不熟悉的動作可透過動畫或影片來學習，在運動當下還會有即時語音引導，例如會提醒動作要點、偶爾也會為使用者加油打氣，就像有個專屬的健身教練在一旁陪練唷！

程式除了提供訓練計畫外，還有記錄體重、喝水提醒以及步數追蹤等功能，可視需求選擇啟用。每回合的訓練大多會在 20 分鐘內完成，動作組合多元，搭配計時、計數器使用，堅持到最後就能看見成果！腹肌總有一天會與你相見，一起加油吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：30 天腹肌挑戰：腹肌鍛鍊
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Easy Health
  • 官方網站：http://easyhealth.ltd/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「30 天腹肌挑戰：腹肌鍛鍊」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用時，會先經過三個簡單的問答題，然後為你打造專屬的訓練計畫。



    計畫將分為三個階段，每個階段 30 天，千萬不能急！沒有 30 天就有六塊肌的，除非你原本的體脂肪就很標準。我想大部份的人都是需要從降低體脂肪開始的吧！每天都會有不同的鍛鍊動作，跟著計畫表執行，每三天休息一天，好好的期待最後與六塊肌見面的那天吧！



    每個動作都有 3D 動畫示範，搭配計時或計數器，跟著一起動起來。



    如果對動作不熟悉的話，可點擊動作名稱右側的「?」即可觀看動作說明，還可以切換觀看教學影片。



    在上方可切換成全螢幕，如果覺得預設的動作速度太快或太慢的話，可點擊「1x」調整成適合自己的運動速度。



    每天最後都還有幾個伸展的動作，可以幫助舒緩緊繃的腹肌。最後完成時就可以看到自己運動的時間以及燃燒的卡路里數，下方還可根據訓練完的感覺來做出回饋，將可以幫助程式提供更適合的健身訓練。記得設定下方的「提醒」，每天堅持跟著計畫一起運動唷！



    程式會自動幫你做運動記錄，如果有需要的話還可以追蹤步數、飲水量以及記錄體重。

    最後更新：09-22, 2021 上午 11:47

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