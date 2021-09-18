「PicWish」線上照片去背工具，免註冊！去背後可保留原圖尺寸！

線上的去背工具，在操作面來說其實是差不多的，大部份都只要將照片丟入網站，，

數秒內就能獲得去背後的成果，但真的一個比一個還佛心，就像本篇要介紹的「PicWish」線上照片自動去背網站，上傳後只要 3 秒就能完成去背，而且還可保留原圖尺寸！

不過其實這類型的工具只要能完美去背，使用者也不會太在意多給幾秒的時間，重點是「PicWish」不僅可完全免費使用，更無須註冊帳號，沒有任何的使用或下載的門檻，任何人都可以享受超完美的自動化去背服務。

在去背後，除了可直接保存原圖尺寸外，也可以使用網站上的編輯功能，簡單的加入單色背景或圖片背景，也開放讓使用者自行上傳其它的背景圖片唷！另外還有提供尺寸裁切的功能，真的十分好用！無論是商品、人像、動物等，全都可以輕鬆去背！

該網站還有提供移除浮水印、無損放大、圖片壓縮、圖片裁剪等功能，有需要的朋友也可到網站中使用哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「上傳圖片」從電腦選取要去背的照片。





數秒後就可以看到如下圖的去背結果。去背效果相當不錯哦！如果只需要透明背景，直接點擊右下角的「下載」即可保存。點擊「編輯」則可以再進一步更換背景色或合成其它的背景圖。





背景的部份，有「顏色」與「圖片」可選擇。





「圖片」中又有多種不同的主題背景，或者可在「我的」頁籤下，點擊「+」就能從電腦中選取其它想要使用背景圖囉！









「裁剪」提供多種常見的圖片比例可直接套用，也可手動調整裁切框。最後，按下「下載」即可保存到電腦中。