[限時免費]「表情符號數獨」經典的玩法、趣味的元素！上千關卡讓你玩不完！

「表情符號數獨」是一款數獨遊戲，只是將 1~9 的數字通通用 Emoji 表情符號來取代，每個關卡中都會使用到 9 種不同的表情符號，，

玩法與經典的數字數獨一樣，每一行、每一列以及每個九宮格中，都不能有重複的表情符號。

玩法雖然相同，但比起數字，使用沒那麼熟悉的表情符號，讓遊戲的難度更提高了一點，而且每關的表情符號還都不盡相同，每玩一關都要重新記憶所使用的符號，真的好欺負金魚腦的玩家啊～～～

遊戲關卡超級多，大概看了一下就有上千關，因為實在太多其實我並沒有滑到底，但相信絕對會讓你玩到膩都玩不完！如果除了正規的關卡外還想要接受額外的挑戰，可以在桌面加上小工具，就能挑戰每日關卡囉！喜歡玩數獨的朋友，可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：表情符號數獨 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Jans Games by Jan Mazurczak 官方網站：https://jansgames.com/emoji-sudoku/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「表情符號數獨」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊下方的「繼續」即可進入關卡列表。每一頁都有 9 關，關卡數相當多，建議不要隨便往後滑太多，因為要再滑到第一頁會有點累。關卡難度由簡單到困難，如果是數獨初學者，建議從第一關開始玩。





與一般的數字數獨一樣，進入關卡後會有一些已經填入的表情符號，剩餘的空格就是玩家要填入的。可直接從下方拖曳要擺放的符號到空格處，或著點擊空格即會出現符號選單，再點擊使用即可。





擺放時如果同行或同列有相同的符號，就會以紅底閃爍警示。將所有的空格都填入正確的符號即可過關。





每個關卡使用的表情符號都有一點點不同，基本上每 9 關會有一個比較大的變化。完成的關卡會在右下角「✓」，而玩到一半的則會顯示一個「思考中」的表情符號，之後就可以再點入繼續完成。





如果想要玩每日關卡，只能從桌面的小工具進入。桌面小工具有兩種尺寸可選擇，點擊就能開啟每日關卡囉！