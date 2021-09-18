輕鬆調出有個性的「雙色調」！Duotone 可幫照片加上雙色調效果的線上工具

       

所謂的「雙色調」運用在照片編輯上，就是將照片轉換成兩種不同的顏色，視覺上會有種類似底片的感覺，，

有點像黑白或是灰階照片的 fu，但比起兩者又有更多的色彩，如果要用 Photoshop 來調出這樣的效果，大概會需要經過好幾個步驟，但利用「Duotone by ShapeFactory」這個網站，輕鬆就能將照片變得有個性哦！

它是一個專門提供雙色調效果的影像處理網站，網站本身會自動從 Unsplash 免費圖庫中，隨機匯入照片，並自動套用預設的雙色調效果，如果你需要尋找圖片素材又有調色的需求，可以直接到這個網站用關鍵字來搜尋，或著也可以從電腦中上傳自己的照片來進行調色。

在網站上除了可以手動調整需要的雙色調配色外，也有提供六種配色組合，可以直接點選套用，對於不太會配色的朋友來說是很貼心的功能呢！在套用後還是可以再手動微調，相當的方便哦！

 
  • 網站名稱：Duotone by ShapeFactory
  • 網站網址：https://duotone.shapefactory.co/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以看到一些來自 Upsplash 的圖片，在左側點擊「水滴」就能看到六組不同的配色，點擊就能套用。



    或者點擊左側的兩個色圈，也可以手動調配想要的顏色組合。



    在上方的搜尋欄中輸入關鍵字，就可以在 Upsplash 中找到符合需求的免費圖片素材。



    點入圖片，在下方就可以按下「Download」將免費圖片下載回來。



    點擊右上角的「Upload」按鈕，就可以從電腦選擇想要編輯為雙色調的照片囉！



    選入照片後，一樣在左側調整需要的配色組合後，按下方的「Download」即可下載回來。

    最後更新：09-18, 2021 上午 11:56

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