「計數器」無限按鍵計數器，任何需要計算次數的事都可以交給它！

       

許多的成就都是從一點一滴開始累積的，但如果沒有將這些平日微小的努力記錄下來，很容易就會因為在短時間內看不到成果而放棄。記錄的方式有很多種，，

你可以在筆記本上劃正字記號，甚至也可以在牆上劃記號，科技一點的話，下載「計數器」也是很不錯的選擇。

將正在努力想要完成的事項、想要養成的習慣，一筆一筆的新增到程式中，當執行一次時，就可以按下按鍵計數，每天、每回的記錄都可以從收數字上看見累積的成果，想著原來自己已經努力了那麼多天、那麼多回，就再繼續試試看吧！不知不覺當中，習慣就這樣養成了，想要完成的事項最終也能達成。

每筆事項都可以套用不同的代表色，每次的計數程式都會同時記下執行的時間，並有提供圖表可以更容易看見努力的軌跡。計數增加的單位可以自由調整，每次按下按鍵要 +1 或 +2 都可以，不小心按錯也可以撒銷，除了在主程式中使用外，也可將其加入通知中心，這樣就算不解鎖螢幕也能快速計數囉！有需要的朋友可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：計數器-按鍵計數器
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Tevfik Yucek
  • 官方網站：https://www.mikrasya.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「計數器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，不要被「計時器」三個字嚇到了，它是計數器沒錯。點擊「＋」新增需要的計數器吧！



    新增後預設都會是同一種顏色，點擊計數器上的「畫筆」就可以循環切換不同的顏色。



    點擊計數器右側的數字即可增加計數，向左滑的話則可重置計數或是刪除計數器。



    點入計數器的話，就有比較大的按鈕可以使用，預設每回點按是 +1，在右側可滾動設定需要的計數單位，要加或減都可以。左下角的小箭頭則是「反向計數按鈕」。



    點擊右上角的「書」就可以查看圖表以及詳細的計數列表，何時增加、何時減少以及增減的數量都會被完整的記錄下來。



    在右上角可點入「設置」，這邊就有一些項目可以依需求來做調整，還能將計數器的相關紀錄資訊，儲存為 CSV 檔。



    有需要的話，也可以將計數器的小工具加入通知中心裡，這樣就算不解鎖螢幕，也可以切換到鎖定畫面左邊的小工具直接點擊計數囉！

    最後更新：09-17, 2021 下午 12:34

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