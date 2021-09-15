Barcode Alarm Clock 掃條碼才可停止的鬧鐘 App

       

有了「Barcode Alarm Clock」再也沒有睡過頭的道理啦！從 App 名稱上就很容易可以知道它是利用什麼方式來強迫大家離開床的吧？

沒錯！就是掃條碼，在設置鬧鐘的時候，就可以選擇一個某個物品的條碼當作解除鬧鐘的鑰匙，，

當鬧鐘響起時，就必須掃描該條碼才能讓鬧鈴停下來。為了讓自己可以真正的離開床、離開房間，浴廁內才會有的物品條碼絕對是最佳的選擇，例如牙膏、洗面乳、洗髮精……等的條碼都超適合的哦！

鬧鈴的部份由程式隨機從鈴聲清單中挑選，每天都會用不同的鈴聲來喚醒你，也可以加入自己喜歡的音樂混合鬧鈴一起播放，當鬧鈴響起時，無法靜音也沒有貪睡的選項，不過為了不吵醒枕邊人，它還是有提供一個能短暫靜音 10 秒的按鈕，足夠讓你離開房間。

想要再強烈一點的話，就將鬧鐘上鎖吧！一旦上了鎖，任誰都無法阻止鬧鐘響起！這款鬧鐘還設計了很多的功能，例如有就寢提醒、晨間例行列表、全螢幕時鐘等，甚至還有就寢執法者（Bedtime Enforcerer），開啟該功能的話，當就寢時間到時，就會開始偵測手機的移動狀況，如果被發現仍在使用手機，就會再次的催促你上床睡覺唷！整個好有媽媽的感覺啊～

對於晚上太晚睡，早上起不來而苦惱的朋友，想改變這樣的生活習慣，不妨就從「Barcode Alarm Clock」開始吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Barcode Alarm Clock
  • 軟體語言：英文,日文……等
  • 開發人員：Jarig Duval
  • 官方網站：https://tooltaps.com/app/barcode-alarm-clock/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.2 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Barcode Alarm Clock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    打開鬧鐘 App 後，可看到三款預載的鬧鐘，可點入修改或是點擊右上角、下方的「+」即可新增鬧鐘。除了有一般鬧鐘常見的設定項目外，點入「Wake-up Sound」可進入設置鬧鈴類型。



    鬧鈴的部份有三大類，分別是音樂、鈴聲以及語音文字。加入音樂的話，會與鈴聲同步播放，無法單純只播放音樂。



    移動到「Playlist」就可以新增多個不同的鈴聲，點擊「Add Ringtone」就可以看到數十種的鈴聲選項，加入多個不同的鈴聲，每天會隨機更換使用，點擊「Add Text」可加入語音文字，中文也可以哦！



    接著再回到鬧鐘設置畫面，點擊下方的「掃描框」就可以去掃描想要使用的物品條碼了。



    拍好後，再往下可看到「Bedtime Reminder」以及「Bedtime Enforcerer」可以設置就寢提醒以及就寢執法者，幫助提醒你早點上床睡覺。最後按下「Done」就完成設置了。記得要給予通知權限，才能順利收到鬧鐘的通知哦！



    當鬧鐘響起時，會在通知訊息中出現，點擊就能開啟掃描器，必須掃到正確的條碼才可關閉，如果遇到沒有指定物品可以掃描的狀況，只要點擊下方的「Plan B to Stop the alarm」就可以用手動輸入條碼的方式來停止鬧鈴。



    但 Plan B 也沒那麼容易，除了條碼很長之外，也不是會一直好好的顯示在螢幕上給你照著打，位置會改變，還會穿插紅色覆蓋畫面，也是蠻有喚醒效果的。



    當解除鬧鐘後，就會自動彈出晨間例行公事的列表，這部份可在程式的「Today」中修改相關的內容，如果不需要使用晨間例行公事列表的話，也可在鬧鐘設定中取消。



    切換到「Clock」就可以開啟全螢幕時鐘，除了可左右滑動切換不同的顏色外，下方還有許多設定可以調整。



    最後是上鎖功能，點擊鬧鐘前方的「鎖頭」，再點擊「Lock」就能將鬧鐘上鎖，在響鈴之前都無法手動取消。

    最後更新：09-15, 2021 下午 4:51

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