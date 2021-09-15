在離開這個世界之前，你有什麼想做的嗎？在「Wish Wall」將它寫下，向宇宙下訂單吧！

       

「Wish Wall」許願牆是一個蠻有意思的網站，是由一位 20 幾歲的外國女生所創立的，讓世界上的任何人都可以來到這裡，，

將自己在離開這世界之前，最想完成的願望或夢想寫在這面牆上，透過《吸引力法則》讓宇宙知道你想要完成什麼，用強大的信念向宇宙下訂單。

目前已有不少的網友在這個網站上留下了自己的願望，有的人想要上太空、有的人想要有影響力、有的人想要環遊世界、有的人想要成為億萬富翁，而有的人單純只想要有一個伴在身邊，每個人的願望都不同，有的具體、有的空乏、有的偉大、有的貼近個人，那麼你的又是什麼呢？

在思考並寫下自己的願望之前，不妨先看看大家的願望，真的還蠻有趣的，也許你會找到許多與你有相同願望的人，發現自己在這世界上並不孤單。不過目前看來都大家都是用英文許願的，試著用中文發了一篇，不確定能不能成功刊登，如果有在牆上看到中文的願望，那也許就是我留下的哦！（飄走）

 
  • 網站名稱：Wish Wall
  • 網站網址：https://www.wishwall.xyz/
    •  

    網頁畫面：

    打開網頁，莫名有種溫馨的感覺，在許願之前，按下「Explore Wish Wall」先看看大家的願望吧！



    英文看累的時候，別忘了有網頁翻譯這個酷東西！下方就列出了來自世界各地的朋友所許下的願望，看看真的蠻有趣的。



    在網頁右上角按下「Add My Wish」就可以開啟許願表單，依欄位填入內容，最後按下「Add my wish」即可送出。Email 帳號為必填欄位，Twitter 帳號則是選填，想許願的朋友，試試吧！

    最後更新：09-15, 2021 下午 12:16

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