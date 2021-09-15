「Cube Toy」滾動方塊邏輯益智遊戲，每週都有新關卡！

「Cube Toy」是一款有很多關卡的邏輯益智遊戲，玩家透過滑動來翻轉畫面上的方塊，在關卡中收集所有的寶石以及金幣，，

並在限制步數內成功抵達終點就能過關。

在方塊上的六個面上共有三種不同的形狀，包含三角形、矩形以及圓形，需滾動方塊使用與寶石形狀相同的那一面觸碰地磚才能將寶石成功收集，但要特別注意的是圖形必須百分之百吻合，即使都是三角形，但 △、◁、▷、▽ 不同方向是不被接受的哦！

除了基本的關卡外，會陸續加入各種不同的機關，例如移動地磚（moving tile）只要長按就能讓方塊跳躍到另一端；掉落地磚（falling tile）則會在方塊經過之後就消失，讓你沒有回頭路可走！

而除了有各種機關加入考驗外，當不慎卡關時，無須擔心，關卡中也有準備各種的加速器，可以幫助玩家更順制的過關。雖然不知道目前已經存在的關卡數，不過開發者有提到每週都會加入新的關卡，絕對讓你玩個過癮哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Roll the Cube Toy 軟體語言：英文 開發人員：qub 官方網站：https://www.qubgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cube Toy」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊下方的「Level 1」準備進入第一關。每回進入關卡前都會有一些教學提示，可以幫助玩家們了解遊戲玩法。按下「Continue」。





在關卡左上方會顯示過關目標，右上方則是限制步數，必須收集指定目標後，在步數內到達終點才可過關。在畫面上滑動就能控制方塊的移動。





接下來關卡中就會出現一些不同形狀的寶石，需使用方塊上相同的圖形觸碰收集，但圖形必須完全相同，不同方向的圖形是不被接受的。





帶有箭頭的黑色地磚都是有機關的，只要讓方塊停在上方並長按，就能讓方塊跳躍到另一個相同箭頭方向的黑色地磚。









另外，還有會走過就會掉落的地磚，與一些加速器皆會陸續的出現唷！