「萌方道奇牆」超可愛的快節奏穿牆遊戲，在速度面前你能冷靜以對嗎！？

       

「萌方道奇牆」是一款相當可愛的快節奏穿牆遊戲，在主角前方會不停的有一道道牆靠近，在不能逃走的情況下，，

只能讓主角變換不動的動作，以便穿過牆面中的洞，成功穿過就會在數秒內再次面對另一道牆，遊戲可以一直進行到撞牆為止（咦？），沒錯！😆被牆撞扁扁就會結束該回合。

基本上主角會有 6 種不同的動作，包含大字型、斜大字型、跳大字型、平躺、側斜撐與跑步姿，再加上原本的站立不動，牆面至少會有這 7 種特殊洞形，在速度越來越快的過程中，考驗著玩家的眼力與反應能力，若能成功連擊，將可以拿到更高的成績哦！

遊戲主角一開始是一隻熊，隨著遊戲的進行，可以透過觀看廣告來取得更多不同的動物造型，讓遊戲的過程可以有更多不同視覺上的變化。而除了基本的遊戲模式外，還設計了 4 款的挑戰模式，有將速度提升到最高點的，也有會隨機變換動作按鈕位置的，讓玩家可以體驗雙重壓力下的刺激與成就感唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：萌方道奇牆
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：UNIT5 Inc
  • 官方網站：https://www.unit5soft.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    遊戲的畫風相當可愛，點擊下方的「▶」即可開始遊戲。遊戲會先進行教學，跟著說明與小手，按住對應的動作按鈕。



    在牆面接近之前，擺好符合洞形的動作就能成功穿牆。



    慢慢的會開啟所有的動作按鈕，隨著動作越來越多，難度就越來越高囉！



    如果無法在牆面到達成擺出正確的姿勢，就會被撞個正著而失敗。



    在首頁點擊右下角可進入「挑戰模式」，這邊共有 4 種不同的挑戰主題，每個主題有 16 關。其中「隨機開始」是每回開啟遊戲就會隨機變換按鈕的位置，而「始終隨機」則是每過一面牆按鈕位置就會隨機變換一次，難度更高！



    當在遊戲中達成某些成就的時候，就有機會可以觀看廣告來解鎖新角色。



    當下沒有收集的話也沒關係，之後都可以到首頁左下角的角色清單中，看廣告就能拿到新角色囉！

    最後更新：09-13, 2021 下午 12:04

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