「自學太極拳」基本 24 式，有超清楚文字說明、3D 動態示範圖！

       

在清晨的公園裡可以看到許多正在運動的民眾，無論是快走、慢跑還是五行健康操……等各類運動都有人喜歡，其中也包含太極拳，，

動作看起來行雲流水，節奏雖然緩慢卻是有氧運動的一種。

如果你對太極拳感興趣，想要自學的話，網路上可以找到許多教學影片，或者也可以下載「自學太極拳」這款 App，裡頭除了有為初學者條列出一些練習太極拳需注意的事項外，還準備了基本的 24 式太極拳拳譜

每一式都有相當清楚的動作文字說明靜態圖片示範，若覺得單看文字與圖片還是不容易理解的話，還可以打開 3D 示範圖，將會以動態加上各種視角來呈現每個動作，包含左側、右側、正面、背面、俯瞰，甚至還有從地板往上看的視角，就算沒有老師帶領，也可以清楚了解每個動作的正確做法，對太極拳感興趣的朋友不妨來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：自學太極拳
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：MZTIT
  • 官方網站：https://www.mozartit.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「自學太極拳」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    程式中有為初學者列出了一些注意事項，還有太極拳注意事項在開始學習之前都建議可以先閱讀了解。



    接下來就可以進入「24 式太極拳拳譜」，每一個動作都有文字說明與靜態示範圖，點擊「3D 示範」則可以用各種不同的動態視角來學習。

    最後更新：09-13, 2021 上午 10:54

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。