單字好多記不起來？快來試試「背日文神器」日檢必備單字救星！

       

學一種新的語言，最痛苦的莫過於學文法以及背單字了，如果你正在為了日文檢定而準備的話，，

不妨可以讓「背日文神器」來幫幫你！

「背日文神器」以單字卡的概念，結合多種不同的題目類型，可以在反覆練習的過程中，讓你逐步的記熟每一個單字！除了有豐富的字庫外，在顯示功能上也有多種不同的選擇，例如可以選擇是否要在清單上顯示定義，也可以切換單字的顯示狀態，包含顯示漢字、只顯示假名或是漢字與假名並存，若只顯示假名還會標示出重音，是不是相當感人呢？

提供三種學習模式，分別是基本、進階與單字卡模式，基本模式包含單字選擇題與簡答題，會隨機輪流使用漢字、假名與定義來做為題目，簡答題的部份會需要使用到日文輸入，大家在進行測驗之前得要先準備好哦！進階模式的話，包含文法、動詞變化與聽力練習，不過在免費版本中有每日 15 次回答機會的使用限制；而單字卡就不用多說了吧！大家應該都很熟悉了。

下載後，可依程度選擇免費載入 N1~N5 其中之一的單字學習集，讓使用者可以體驗它的學習方法，如果喜歡的話，除了可以直接付費升級 Premium 版本外，在程式中也可以透過完成任務賺取金幣，累積足夠的金幣就能用來解鎖下載更多的學習集唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：背日文神器
  • 軟體語言：繁體中文, 英文
  • 開發人員：jpmemorizer
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式時，可依自己的日文程度來設定難度，並為自己設立學習目標，然後開啟通知。



    接著程式就會依所選擇的日文程度，預載一個學習集提供免費使用。點入就能看到單字卡列表，在上方可切換是否顯示定義以及切換各種不同的單字顯示方式。



    點擊最下方的「學習」後，就可以選擇要學習的範圍以及模式。



    以基本模式為例，新的單字會以單字卡的方式先出現過，可聽取發音，點擊則可看到定義與詞性。右下方還可以進一步查看例句以及變化。



    接著就會使用各種不同的題型來反覆進行測驗，加強熟悉度。



    學習達一定次數後，單字就被判別加入「已學習」的分類中，使用者可自己決定是否需要再繼續複習。



    在下方切換到左邊第二個按鈕，有更多的學習集可以下載使用，不過得花費金幣才能解鎖。



    切換到「放大鏡」可使用字典功能，輸入中文或日文皆可查詢需要的單字。



    切換到右邊第二個按鈕，這邊列出了一些每日任務，達成就能獲得金幣獎勵唷！而最右邊的「設定」則可查看自己目前的學習狀況，還可更改每日的學習目標等設定。

    最後更新：09-11, 2021 下午 12:33

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