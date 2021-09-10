「Llamacation」打開新分頁，讓草泥馬給你一些有深度又有趣的建言吧！

       

使用 Google Chrome 或是 Firefox 瀏覽器，每回開啟新分頁時，會想看見什麼呢？喜歡留下空白、欣賞雨景或常心悅目的風景，，

還是看些是有趣的、可以令人放鬆的呢？

「Llamacation」是一個以草泥馬為主題的瀏覽器擴充功能，每當你開啟一個新分頁時，就可以看到一隻 Q 版的草泥馬，大多時候牠們都是很正常的版本，除了有各種不同的毛色外，也會帶給使用者一句建言，偶爾也會遇到壞壞版的海盜草泥馬，從牠們口中說出來的話，可就不一定有什麼建設性了，但或許也有些發人深省的話也不一定。此外，還有機會可以遇見神祕的草泥馬，牠說的話可就經常能擊中內心深處啊～

分頁內的配色都相當舒適且和緩，雖然多以粉色系為主，粉藍、粉橘、粉綠、粉紫……等，不過用色還算是中性，任何人都可以用。如果你希望在苦悶的工作、找資料、做報告的生活中，加點有深度又有趣的料，可以試試這款瀏覽器擴充功能哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
 

使用方法：

第1步 以 Google Chrome 為例，開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」即可完成安裝。



第2步 之後開啟新分頁時，就可以看到超可愛的草泥馬囉！每隻草泥馬都會對你說出一句話，有空時不妨了解一下，說不定可以從中獲得一些力量哦！



第3步 偶爾也會遇到海盜草泥馬，牠說話的時候，常常會省略一些字母，試著唸唸看，總是會懂的。

最後更新：09-10, 2021 下午 3:34

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