「鬼和槍」可在現實世界消滅幽靈的 AR 射擊遊戲

今年的農曆鬼月已經結束，我想應該是時候可以來玩「鬼和槍」這款遊戲了吧！因為比較不用擔心會在遊戲過程中，看到什麼不該看到的東西～🤣

它是一款 AR 射擊遊戲，，

直接將射擊的戰場透過相機鏡頭搬到了現實世界中，從手機螢幕畫面設置好幽靈的傳送門後，遊戲就準備開始了！各種鬼怪幽靈會從傳送門出現，並四散在玩家的周圍，玩家必須尋找他們，並準確的射擊將他們消滅掉！

如果沒有即時消滅，原本白色的可愛幽靈們就會一個個都變成紅色的小惡魔，被惡魔攻擊的話，玩家就會失去血量，必須在血量歸零之前完全消滅幽靈才能進入下一個關卡，否則就只能以失敗收場了。每個關卡在最後都會有個 BOSS，攻擊力可強著，一定要想辦法頂住啊！

遊戲搭配緊張刺激的配樂與音效，還有許多不同類型的鬼怪與可怕的生物，可在其中盡情享受射擊的樂趣。不過雖然這款遊戲在任何地方都能玩，但建議還是在空曠一點的場所，才能避免遊戲時不小心撞到家具物品或是其他的人唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：鬼和槍 – AR 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Turbo Chilli 官方網站：http://turbochilli.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，按下「開始」然後將相機鏡頭照向地面，以便設置「傳送門」的位置。





放置好傳送門，鬼怪幽靈們就會從中竄出！一場緊張刺激的戰鬥即將展開！





右上角的雷達可以幫助玩家判斷幽靈們的位置，四處尋找他們的身影，瞄準後點擊畫面任一處，就能射擊消滅他們。每個關卡最後都會有一隻大 BOSS，必須在他幹掉你之前先擊落他，才能成功進入下一個關卡哦！





如果不慎失敗了，就必須重新開始挑戰，不過免費版本並無法記錄關卡，每次都必須從等級 1 開始，若想要有關卡記錄功能，就需付費購買高級版本囉！