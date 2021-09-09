「Poker Pop!」撲克牌結合多米諾骨牌遊戲撞出新火花！

「Poker Pop!」是由撲克牌與多米諾骨牌所結合的新型態遊戲，基礎玩法雖然很常見，但加入了撲克牌的元素，，

讓整個遊戲除了玩起來更有挑戰性外，也多了幾分新鮮感。

它的基礎玩法，就是需將骨牌排入遊戲盤中，滿足特定條件就可以消除骨牌，一般類似的遊戲大多是需湊足同色或同花樣的方塊達指定數量就能消除，而這款遊戲則是必須排列出幾種撲克牌的牌型組合才可消除，例如同花順、葫蘆、三條、兩對、順子、鐵支等，出現的組合越高級，就可以獲得越高的分數。

遊戲可以一直玩法遊戲盤中再也放不下任何骨牌為止，結束時還會整理這回合有組出的牌型讓玩家回顧。每組骨牌都由兩個小方塊組成，上面會有不同的撲克牌花色及數字，想要拿高分、玩得久，除了靠運氣外，骨牌的位置安排也是很重要的，太過草率的排列，遊戲盤很快就會被塞滿滿的哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Poker Pop! 軟體語言：英文 開發人員：Andrey Spencer 官方網站：http://andreyspencer.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲時，會有一連串的教學說明，點擊「＞」一步步看完，基本上就會玩囉！





接著就可以點擊「New Game」開始遊戲。骨牌只有直向或橫向兩種，點擊骨牌可交換兩個方塊的排列順序，將骨牌拖曳到要擺放的位置後，下方的「Next」骨牌就會出現在候選骨牌的位置，在排骨牌的時候，也要記得注意下一個骨牌的花色與數字，才能排出更好的位置！





成功排出撲克牌的牌型就會程現白底，此時點擊就能消除。不過也可以試著看看是否能湊出更好的牌型，可獲得更高的分數。





如果不知道有哪些牌型可以組合，可點擊右下角的圖示，就能展開牌型列表，這八種牌型都可以 ok 哦！





當遊戲盤無法再排入任何的骨牌時，遊戲就會自動結束。