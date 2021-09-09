「Poker Pop!」撲克牌結合多米諾骨牌遊戲撞出新火花！

       

「Poker Pop!」是由撲克牌與多米諾骨牌所結合的新型態遊戲，基礎玩法雖然很常見，但加入了撲克牌的元素，，

讓整個遊戲除了玩起來更有挑戰性外，也多了幾分新鮮感。

它的基礎玩法，就是需將骨牌排入遊戲盤中，滿足特定條件就可以消除骨牌，一般類似的遊戲大多是需湊足同色或同花樣的方塊達指定數量就能消除，而這款遊戲則是必須排列出幾種撲克牌的牌型組合才可消除，例如同花順、葫蘆、三條、兩對、順子、鐵支等，出現的組合越高級，就可以獲得越高的分數。

遊戲可以一直玩法遊戲盤中再也放不下任何骨牌為止，結束時還會整理這回合有組出的牌型讓玩家回顧。每組骨牌都由兩個小方塊組成，上面會有不同的撲克牌花色及數字，想要拿高分、玩得久，除了靠運氣外，骨牌的位置安排也是很重要的，太過草率的排列，遊戲盤很快就會被塞滿滿的哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Poker Pop!
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Andrey Spencer
  • 官方網站：http://andreyspencer.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入遊戲時，會有一連串的教學說明，點擊「＞」一步步看完，基本上就會玩囉！



    接著就可以點擊「New Game」開始遊戲。骨牌只有直向或橫向兩種，點擊骨牌可交換兩個方塊的排列順序，將骨牌拖曳到要擺放的位置後，下方的「Next」骨牌就會出現在候選骨牌的位置，在排骨牌的時候，也要記得注意下一個骨牌的花色與數字，才能排出更好的位置！



    成功排出撲克牌的牌型就會程現白底，此時點擊就能消除。不過也可以試著看看是否能湊出更好的牌型，可獲得更高的分數。



    如果不知道有哪些牌型可以組合，可點擊右下角的圖示，就能展開牌型列表，這八種牌型都可以 ok 哦！



    當遊戲盤無法再排入任何的骨牌時，遊戲就會自動結束。

    最後更新：09-09, 2021 下午 4:04

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。