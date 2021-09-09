「WellPaper」會隨 App 使用時間自動變換的手機動態桌布

       

靜態的手機桌布是不是有點看膩了呢？雖然可以手動更換不同的桌布圖片，但有時候就是懶啊！選用動態桌布，的確可以時常有新意，，

不過卻又得擔心電量會在不知不覺中被消耗掉，如果你想要手機桌布可以偶爾自動有點變化，又不想浪費額外的電量，或許可以試試「WellPaper」。

「WellPaper」本身是一款動態桌布，不過它非常省電，只有在你解鎖手機時它才會自動更新，而不會在背景持續的執行。與一般的動態桌布不太相同，因為它的桌布設計是根據使用者手機的使用情況來做變換，可說是相當個性化的桌布程式。

它目前只提供三款桌布設計，分別是圖塊、漸層與霓虹圈，每款設計都包含 6 種不同顏色，這些顏色將分別對應不同的 App 類型。程式將手機上的 App 類型區分為社交、工具、生活方式與溝通、娛樂、遊戲、資訊與商業，每個類別 App 的使用時間多寡將會影響桌布的設計。

以圖塊設計來說，使用時間越多的分類，其所代表的圖塊範圍就會越大，而且會被排列在最上層；漸層的話，雖然各分類代表的位置不會移動，不過會依使用時間擴大其代表色的範圍；’霓虹圈則是以圓圈粗細來代表使用的時間多寡。

除了桌布會有微妙的變化之外，同時也可以檢視自己的手機使用習慣，只要在桌面上單擊就會顯示每個區塊的標籤以及總使用時數唷！有興趣的朋友可以來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：WellPaper
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：OneLab by OnePlus
  • 官方網站：https://www.onelab.studio/work/wellpaper
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 7.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「WellPaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次使用的話，需先按下「Agree」同意相關的使用條款，然後按下「Go to Settings」給予需要的權限。



    勾選「允許用量追蹤」後，返回程式就會開始分類目前手機中所安裝的 App。



    接著就可以在下方選擇想要使用的桌布設計，目前只有 3 款可選擇，按下「View」可預覽效果以及觀看說明。以 Composition 為例，每個區塊都代表一種 App 類型。



    在上個畫面按下「Next」，這邊會示範當點按桌面時會出現的資訊，包含每個區塊代表的類型以及其使用的總時數，還會用上下箭頭來呈現與前一日的時數多寡比較。按下「Set Wallpaper」就可以「設定桌布」囉！



    可選擇要套用到主螢幕或是同時設定鎖定螢幕。這樣桌布就會隨每種 App 分類的使用時間做出不同的變化了。單擊桌面還可以查看每個分類當前的使用時間總和。



    漸層設計也蠻漂亮的，單擊桌面同樣可看到每個色塊所代表的分類以及使用時間總和，不過它們的位置並不會隨使用時間變動，而是會反應在色塊的範圍上，使用時間越多，色塊的範圍就會越廣。



    喜歡暗色系的朋友，可以選擇霓虹圈，它會以圓圈的粗細來代表每個分類的使用時間多寡，但點擊桌面的話，並不會有分類文字或使用時間可以查看。



    在程式中可切換到「Screen Time」，這邊也可以查看每個 App 分類的使用時間，點入可更進一步查看每個 App 的使用時間哦！

    最後更新：09-09, 2021 下午 12:48

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。