「WellPaper」會隨 App 使用時間自動變換的手機動態桌布

靜態的手機桌布是不是有點看膩了呢？雖然可以手動更換不同的桌布圖片，但有時候就是懶啊！選用動態桌布，的確可以時常有新意，，

不過卻又得擔心電量會在不知不覺中被消耗掉，如果你想要手機桌布可以偶爾自動有點變化，又不想浪費額外的電量，或許可以試試「WellPaper」。

「WellPaper」本身是一款動態桌布，不過它非常省電，只有在你解鎖手機時它才會自動更新，而不會在背景持續的執行。與一般的動態桌布不太相同，因為它的桌布設計是根據使用者手機的使用情況來做變換，可說是相當個性化的桌布程式。

它目前只提供三款桌布設計，分別是圖塊、漸層與霓虹圈，每款設計都包含 6 種不同顏色，這些顏色將分別對應不同的 App 類型。程式將手機上的 App 類型區分為社交、工具、生活方式與溝通、娛樂、遊戲、資訊與商業，每個類別 App 的使用時間多寡將會影響桌布的設計。

以圖塊設計來說，使用時間越多的分類，其所代表的圖塊範圍就會越大，而且會被排列在最上層；漸層的話，雖然各分類代表的位置不會移動，不過會依使用時間擴大其代表色的範圍；’霓虹圈則是以圓圈粗細來代表使用的時間多寡。

除了桌布會有微妙的變化之外，同時也可以檢視自己的手機使用習慣，只要在桌面上單擊就會顯示每個區塊的標籤以及總使用時數唷！有興趣的朋友可以來試試看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：WellPaper 軟體語言：英文 開發人員：OneLab by OnePlus 官方網站：https://www.onelab.studio/work/wellpaper 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 7.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「WellPaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用的話，需先按下「Agree」同意相關的使用條款，然後按下「Go to Settings」給予需要的權限。





勾選「允許用量追蹤」後，返回程式就會開始分類目前手機中所安裝的 App。





接著就可以在下方選擇想要使用的桌布設計，目前只有 3 款可選擇，按下「View」可預覽效果以及觀看說明。以 Composition 為例，每個區塊都代表一種 App 類型。





在上個畫面按下「Next」，這邊會示範當點按桌面時會出現的資訊，包含每個區塊代表的類型以及其使用的總時數，還會用上下箭頭來呈現與前一日的時數多寡比較。按下「Set Wallpaper」就可以「設定桌布」囉！





可選擇要套用到主螢幕或是同時設定鎖定螢幕。這樣桌布就會隨每種 App 分類的使用時間做出不同的變化了。單擊桌面還可以查看每個分類當前的使用時間總和。





漸層設計也蠻漂亮的，單擊桌面同樣可看到每個色塊所代表的分類以及使用時間總和，不過它們的位置並不會隨使用時間變動，而是會反應在色塊的範圍上，使用時間越多，色塊的範圍就會越廣。





喜歡暗色系的朋友，可以選擇霓虹圈，它會以圓圈的粗細來代表每個分類的使用時間多寡，但點擊桌面的話，並不會有分類文字或使用時間可以查看。





在程式中可切換到「Screen Time」，這邊也可以查看每個 App 分類的使用時間，點入可更進一步查看每個 App 的使用時間哦！