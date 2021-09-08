免安裝！跟「國語小幫手」成為 LINE 好友，教小朋友寫功課超輕鬆！

你的家中有國小生嗎？難免都要幫寫國語作業的小朋友，處理一些看不懂的國字、造詞、查部首、筆畫或是查成語等等之類的問題吧！當然一開始還是要請小朋友自己查國語字典，這樣可以讓他們加深印象，，

但若是家長們需要檢查作業時，偶爾體驗一下科技的便利也是很不錯的。

若使用電腦，可以直接使用瀏覽器開啟教育部的國語小字典或是國語辭典簡編本，也可以用手機安裝「國小國語不求人」、「標準國語辭典」等 App，或者選擇跟「國語小幫手」成為 LINE 好友，不需安裝程式，直接開啟 LINE 聊天室就能隨時查！

「國語小幫手」這個 LINE 聊天機器人是由一位地方爸爸當初為方便陪女兒寫作業才開發出來的工具，裡頭的資料來源都是取自教育部國語辭典公眾授權網，可以直接輸入想要查詢的字、詞或是成語，就能立即搜尋到結果。

查國字的話，會提供注音、部首、筆畫數，還可以聽取發音、查詢筆順分解、查看筆順動畫或是進一步查字義、造詞、成語等。偶爾小朋友忘了帶國語課本回家，「國語小幫手」也有提供查詢課本生字的功能，包含康軒、南一、翰林三大出版社，一～六年級各課的生字內容都可以查詢得到唷！有需要的家長們可以考慮加個好友吧！

立即掃描下方 QR Code 將「國語小幫手」加為好友：

使用方法：

直接使用 LINE 的行動條碼掃描器，掃描上方的 QR Code 就能找到「國語小幫手」囉！可在手機桌面長按 LINE 圖示即可從功能選單開啟「行動條碼掃描器」，或者到 LINE 的首頁上方搜尋欄右側，也可以開啟「行動條碼掃描器」。









加入好友後，就可以開啟聊天室，點擊左下角開啟鍵盤，直接輸入想要查詢的字、詞或成語，也可以展開下方的功能選單來使用。





查詢國字的話，可獲得如下圖的資訊，還可以再點擊下方的功能連結更進一步查詢相關的資訊。









輸入「查生字」就可以查詢三大出版社各年級各課的生字囉！忘了帶課本回家時，很好用唷！