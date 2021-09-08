GameSounds.xyz 超過 9,500 首！免版稅可商用的遊戲音樂、音效庫

       

在製作遊戲或是影片時，都可能會需要使用一些配樂或音效來輔助整體氣氛的堆疊，若你正需要這方面的免費素材，，

可以到「GameSounds.xyz」這個網站來找找唷！

它是一個專門提供免版稅或來自公共領域的遊戲音樂、音效素材庫，所有的音檔皆可免費下載且可使用於商業用途，在網站上可點擊試聽，覺得喜歡或是適合的就可以直接保存到電腦中使用。

目前已收錄多達 9,505 首，不過網站的介面有種時代感，以資料夾的方式為音檔們分類，除了主目錄外，可能都還會有第二層的子目錄，然後才會看到真正的音檔列表，要尋找適合的音檔可能得花上一些時間或是靠緣份才能快速找到。

畢竟免費的資源得來不易，也不知道會留在網路上多久，如果想將這些免費的音樂資源都先抓在手中，其實網站也有提供個別資料夾壓縮打包下載的服務，這樣之後需要的時候就能直接在音樂庫中挖寶囉！

而這些音樂、音效除了可以運用在遊戲或影片外，也有蠻多適合拿來當做手機鈴聲或鬧鈴聲的，下載後可搭配「Easy MP3 Audio Cutter」簡單剪輯，就能直接傳到手機使用了，想換鈴聲的朋友也可以參考看看。

 
  • 網站名稱：GameSounds.xyz
  • 網站網址：https://gamesounds.xyz/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以看到一整列的資料夾目錄，點入即可看到第二層的子目錄，通常在子目錄也許可以大致了解其所包含的音樂類型。



    在第二層子目錄畫面右上角，可點擊按鈕將整個資料夾中的音檔都打包下載回來。



    點入資料夾最底層就可以看到音檔列表，點擊前方的「▶」即可線上試聽。



    喜歡的話，展開右側的「選單」就可以點擊「下載」將音檔保存到電腦中。底層目錄也同樣可以在右上角點擊按鈕將整個資料夾壓縮儲存。

    最後更新：09-08, 2021 上午 11:44

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