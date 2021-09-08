「雙重三連消」玩法簡單卻很有深度的益智遊戲

「雙重三連消」是一款玩法簡單卻很有深度的三消益智遊戲，透過滑動連接三個以上相同顏色的數字球就可以消除，如果連接的同色球上數字又相同的話，，

那麼分數就會乘以十倍，此時看到得分總和絕對會感到相當的爽快！

在連接時沒有方向的限制，直的、橫的、斜的都可以連，雖然玩法很簡單，不過在連接時的順序可是會讓得分有很大的差異唷！例如在連接的路徑上，如果是 1 -> 2 -> 2 -> 3 -> 2，分數總和就只會有 10 分（1+2+2+3+2），但若在路徑許可的情況下改為 1-> 2 -> 2 -> 2 -> 3，將三個 2 連在一起的話，分數就會變成 64 分（1+20+20+20+3），走錯一步可是會立即感到椎心之痛的啊！

遊戲分為三種模式，在一般模式之中，會給玩家四種顏色球的得分目標，必須在限定步數內消除獲得達指定分數才可以升級，若無法在步數內完成，該回合遊戲就會結束；計時模式每回合有 60 秒的時間，要儘可能的獲取高分，若在過程中產生連擊，就可以回補秒數，但最多還是只有 60 秒；而困難模式則是會在數字球消除的位置出現總和方塊，雖然會佔據位置，但只要連接三個以上的同色方塊，就能一口氣獲得大量的分數哦！

遊戲提供白色、深藍以及灰色主題可選擇，另外也有提供色盲模式，可使用不同的花樣來代表不同的顏色球，任何人都可以一起享受遊戲的樂趣！雖然遊戲表面上看似平淡，但實際玩起來真的蠻讓人上癮的，喜歡這類益智遊戲的朋友，可以來玩看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：雙重三連消 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Takashi Iyoda 官方網站：http://www.i-yoda.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲時會自動預設使用色盲模式，如果不需要的話，可在下方取消勾選。接著點擊「開始遊戲」進入一般模式，這邊會先進行基本的教學，依照上方的文字說明，跟著小手一起連接三個以上相同顏色的球。





接著來試試「連消」，連接三個同顏色、同數字的球，球上的分數就會變成十倍！





如果在同一個路徑上同時達成兩個連消的話，分數還會再加倍，例如下圖，原本的分數總和是 150（20+20+20+30+30+30），但因為在一個路徑上完成的，所以上方的分數就加倍為 300 囉！





上方會顯示每個關卡每種顏色球的得分目標，將所有的數字都歸零即可過關。另外必須注意右上角的剩餘步數，必須在步數內完成，否則將會結束該回合的挑戰！





完成教學即可獲得 2000 枚的金幣，並會記錄你的最高總分。





回到首頁，就可以看到「計時」模式與「困難」模式。計時模式限時 60 秒，基本的玩法與一般模式相同，只是達成連消時可以獲得秒數的回補，在限時內追求更高的得分。





困難模式在消除方塊的位置會產生一個同色的方塊，上方則會顯示剛剛消除的數字球的總和，連接三個同色的方塊即可消除，並獲得方塊上顯示的分數總和。該如何安排路徑，就顯得相當重要了，萬一讓同色方塊四散，就很可能成為後續消除的阻礙哦！





在首頁可以點入「選項」，這邊可切換主題，除了淺色系外，還有深藍與灰色可選用。