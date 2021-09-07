不用手機也能讀電腦網頁裡的 QR Code！~QR Code Reader
在使用電腦瀏覽網頁，如果遇到需要掃 QR Code 的時候，大多數的人都會直接拿起手機來掃描吧！雖然這樣做很簡單快速，，
若想在電腦瀏覽器上直接開啟 QR Code 的連結或閱讀其中的內容，可以考慮安裝像「QR Code Reader」的瀏覽器擴充功能，本篇介紹的這款是支援 Google Chrome 瀏覽器使用的，使用其它瀏覽器的朋友也可以用關鍵字搜尋看看唷！
安裝後，當需要掃描網頁上的 QR Code 時，只要點按一下工具列上的「QR Code Reader」小圖示或是使用 Command/Ctrl+Shift+S 快捷鍵，就能立即取得條碼內的資訊，文字或連結都沒問題。
不過網頁中若有兩個以上的 QR Code 就會無法成功讀取，某些設計太過花俏的，也有可能會讀取失敗，一般常見的黑白 QR Code 基本上是沒有問題的，有需要的朋友可以參考看看囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：QR Code Reader
- 軟體版本：1.0.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.0.0
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載網頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 可將「QR Code Reader」的圖示固定在工具列上，當需要掃描時，只要點擊該圖示，就可以立即讀取條碼中的內容囉！按下鍵盤上的 Command/Ctrl+Shift+S 快捷鍵也可以。
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第3步 不過網頁中如果有一個以上的 QR Code，就可能會有無法讀取的狀況，提供給大家參考。