[限時免費] Artista Impresso 印象派藝術畫產生器

       

「Artista Impresso」是一款可以將照片變成一幅印象派藝術畫的工具，筆觸效果十分擬真，就像是梵谷或是莫內穿越時空而來所創作出來的美麗畫作，，

如果是喜歡印象派風格的朋友，千萬千萬不能錯過這次的限時免費機會哦！

程式內有提供相當多不同的紋理、筆觸可以選擇，還有各種不同的用色變化、繪畫線條的深淺差異、紙張紋路等，直接點選就能立即套用，基本上預設的效果就很好了，但還是有提供一些設定選項可供使用者微調，像是畫筆的粗細、刷毛強度、顏色增強、邊緣留白的範圍、畫布風格等，都可以再依自己的喜好來做調整。

印象派的風格主要分為兩種系列，「Alla Prima」比較適合用在近距離的風景、人像或是靜物上，而「En Plein Air」系列則適合用在遠景，不過並不一定要按照這個規則，只要喜歡都是可以任意使用的唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Artista Impresso
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：JixiPix, LLC
  • 官方網站：https://jixipix.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式後，由下方點入「Get Photo」從相簿中選取要編輯的照片，接著就會自動將藝術畫效果套用到照片中。



    在下方可以切換套用各種不同的效果，雖然都是印象派的藝術畫，但畫風、筆觸還是有些不同的地方。（這邊有將照片用兩指斜拉放大，可以更容易看出它們之間的差異。）



    下面還可以切換到「En Plein Air」，這邊提供的是比較適合遠景使用的效果，都可以試試看哦！



    還可以依需求來調整筆刷、畫布的相關設定，改變畫筆粗細、刷毛的強度、畫布類型等，透過調色工具來變換畫作的色彩，或是進行更細節的調整。



    完成編輯，再次切換到首頁後，就可以選擇要儲存或是分享了。

    最後更新：09-06, 2021 下午 4:35

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