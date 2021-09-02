The Little Moments 時間序照片心情日記，記錄每一個珍貴的瞬間！

不知道你有沒有寫日記的習慣？又或許比起寫日記，你更愛用照片來記錄生活？「The Little Moments」是一款結合文字、照片與心情的日記 App，無論你喜歡用文字寫下內心的感受，，

還是比較喜歡隨手拍照做記錄，它都可以滿足你的需求。

介面走可愛兼具時尚的風格，操作也很直覺化，每天都可以依時序記錄多個珍貴的瞬間，早晨起床喝杯濃郁的咖啡，通勤的路上看見了令人心曠神怡的畫面，用午餐的美食幫自己充飽了電，晚上回家的路上，不經意抬頭看見了美麗的星空……，任何想要留下的，它都能幫你一一的記錄下來。

只想寫文字，可以！只想拍張照，也可以！甚至單純用表情符號來表達當下的心情也沒問題！錯過了記錄當下的時機點，只要在之後補記錄時修改時間，就能讓一整天寫下的事項或心情都回到它原本發生的時間點，讓記錄可以更原汁原味的呈現。

除了可瀏覽單日的日記外，也可以切換成月份來查看，程式還會統計每種心情符號被使用的次數，讓你可以更快速回顧自己整個月份以來的心情起伏，也可以分別查看每種心情符號所留下的文字與照片記錄，是一款蠻有趣的日記 App，如果你正想嘗試開始寫日記，也許可以考慮看看「The Little Moments」哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：The Little Moments 軟體語言：英文,韓文 開發人員：Kyoungok Park 官方網站：https://www.thegenau.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Little Moments」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

按下「Next」後就代表同意程式相關的使用條款。接著可以選用 Facebook、Google 或是 Apple 帳號登入。





登入後就可以看到日記畫面，點擊右下角的「＋」就可以隨時記錄你的人生。文字的部份最多可寫下 100 個字，照片可以直接拍照或是透過相簿來選取，最後可以選擇一個符合當下心情符號，然後按下「Save」就能完成記錄。文字、照片、心情可擇一記錄。





如果是後來才補的記錄，可以點擊上方時間右側的「筆」，就能修改記錄的時間點。





一整天可依時間序記錄多筆的心情或事件。左右滑動就能切換查看不同天的記錄，點擊右上角的「m」則可瀏覽當月份的所有記錄。





透過左上角的心情符號就可以知道這個月份自己的心情狀況，點擊則可查看各心情符號所記錄的內容囉！在下方可切換到「Settings」可以改變清單的排序方式。