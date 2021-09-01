Supershots 漸層背景產生器，提高螢幕截圖、照片、圖片的質感！

「Supershots」是一個可以幫任何圖片加上漸層背景的免費線上工具，提供四種不同的版型選擇，有橫版、直版、正方形，，

也可以選擇通用的設定，可依圖片的內容而定，選擇圖片後，還可進行簡單的裁切，保留最精華的範圍。

而網站的漸層背景並不開放給使用者自訂顏色，而是準備了 20 種的漸層組合，可以直接選用，有深有淺基本上任何的圖片應該都能找到合用的背景配色，如果 20 種組合還是讓你有選擇困難，只要按下「Random Color」按鈕，也可以隨機選擇顏色，可快速更換不同的組合，憑感覺找出最速配的那一個。

上傳的圖片會自動加上圓角與陰影，再搭配上漂亮的漸層背景，可以大大提升圖片的質感，無論是要分享螢幕截圖、一般的照片或圖片都可使用。選定背景後，就可以直接將加上背景的圖片保存到電腦中囉！

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Select Image」即可從電腦中選取要使用的圖片或照片。





選定圖片後，可以進行簡單的裁切，選定要保留的部份後，按下「Crop Image」即會將圖片加入網頁中。





加入圖片後，會自動變成圓角，並在圖片周圍加上陰影。在右上角的位置，可展開下拉選單，這邊就有四種版型可以選擇，通用、橫版、直版與正方形。





接著點擊「Select Background Color」就可以開啟漸層背景選單，共有 20 種顏色組合可選擇。





如果實在不知道要怎麼選的話，反覆點擊「Random Color」總能試出一款適合的。最後，點擊「DOWNLOAD」即可將圖片保存到電腦中。