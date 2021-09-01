Broken Brush 古典畫作找不同遊戲，尋找的過程中可欣賞畫作的各種細節！

找不同遊戲也算是很經典且平易近人的遊戲類型，任何人都可以輕鬆玩的遊戲，之前也介紹過不少，，

基本上各種的圖畫風格都有，不過以古典畫作為主題的倒是還沒有嘗試過，如果對於古典畫作感興趣的朋友，可以一起來玩看看這款「Broken Brush」。

「Broken Brush」中收集了 65 幅的古典名畫，每一幅畫就是一個關卡，而且它的難度比起一般同類型的找不同遊戲要稍微高一些，每個關卡要找出的差異處都至少有 10 個之多，有些甚至多達 20 個。

不過畢竟全是美麗的畫作，過程中也能同時放大欣賞畫作的各種細節之處，尋找起來也是一種享受啊！每完成一幅畫作就可以獲得 1 次的免費提示機會，在卡關的時候可是很好用的唷！但雖然有提示可以用，它也只是圈選出一個大範圍，有時候眼花還是得花費一番功夫才能找出差異的，總之不要把它想得太簡單了，玩起來是很有成就感的哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Broken Brush 軟體語言：英文 開發人員：Pyrosphere, Lda 官方網站：https://pyrosphere.net/brokenbrush/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Broken Brush」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入畫作就可以開始挑戰。





一次會開放前三幅畫作可玩，不過後續的畫作就要先完成前面關卡達一定程度的百分比才能解鎖陸續解鎖。





進入畫作後，左側是原圖，右側則是動過手腳的，兩張圖畫可同步移動，在任一幅都可以點擊標示差異處。





還可以斜拉放大細節，直接點擊就可以標示，顯示綠色代表答對，黃色代表是已找出的差異點，紅色則代表選取錯誤。在左下角可看到該幅畫的總差異處與已找出的差異處。





將差異處全都找出來後，就可以獲得額外的提示機會。





如果真的找不到差異處的話，就可以點擊右下角的「Hints」取得虛線提示囉！