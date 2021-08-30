「Double-click to…」雙擊即可關閉分頁／開新分頁／回到頂端！超方便的瀏覽器擴充功能
使用 Google Chorme 瀏覽器，若想要關閉某個分頁，只要點擊該頁籤上的「x」即可，，
如果你厭倦了考驗使用滑鼠的精準度，可以考慮安裝「Double-click to…」這個簡單又實用的擴充功能。從它的名稱就可以知道，它是透過「雙擊」滑鼠左鍵來執行動作的工具，共有三種動作可以選擇，分別是回到網頁頂端、開啟新分頁以及關閉目前分頁。
下載安裝後，就可以直接指定動作，之後想要關閉分頁時，只要在網頁任一處雙擊，就能輕鬆的關閉，不需要再移動鼠標去對準頁籤上的「x」，超迅速的！有需要的朋友快一起來試試吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Double-click to…
- 軟體版本：0.7
- 軟體語言：英文,德文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：12.29KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
第2步 安裝後，就會自動開啟設定畫面，點擊下拉選單就可以選擇雙擊後要執行的動作囉！選擇後，按下「Save」即可保存設定。
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第3步 以往都必須要對準頁籤上的「x」才能關閉分頁，安裝並完成「Double-click to…」的設定後，只要在網頁的任一處雙擊，就能快速關閉分頁了！點在連結上也沒關係，想關閉就能立即關閉！
訪客留言：
2 Replies to “「Double-click to…」雙擊即可關閉分頁／開新分頁／回到頂端！超方便的瀏覽器擴充功能”
我都用滚輪的中鍵按一下頁籤任何位置就關閉了
論壇上一次性開啟多個分頁也是用滾輪中鍵
超好用的呢！
哎唷！剛試了一下，這個也很方便耶！感謝分享~^^