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Scribd 線上分享doc、ppt、pdf..文件，可嵌入內文與閱讀器到部落格、網站中

如果你手邊有一些文件、宣傳用的 PowerPoint 簡報檔、PDF 或新聞稿等等內容，希望能放到網路上讓大家瀏覽，又希望能將文件內容嵌入到網站或部落格中展示的話，該怎麼做呢？

以下介紹一個線上電子書分享、上傳網站，它可以支援各種常見的文書格式，如 doc, docx, xls, ppt, pps, ps, txt, pdf, rtf, odt, odp, ods, odf, odg, sxw, sxi, sxc, tiff... 等等各種格式的文件檔，上傳之後馬上可以在 Scribd 網站中擁有專屬的展示頁面，讓網友直接在網頁上瀏覽你所上傳的內容。另外也可以像 YouTube 影片那樣嵌入在網頁或部落格中，讓大家直接在你的網站中閱讀文件內容。

經過測試，Scribd 在不同格式文件的表格與版面轉換上還算正常，中文字體的顯示也都沒什麼問題。上傳上去的檔案也可自行選擇是否開放瀏覽或讓網友下載原始檔案。上傳時除了可以一次選取多個檔案之外，還可支援從 Google Docs 匯入文件檔，還提供「付費閱讀」功能，讓我們直接在線上銷售自己寫的內容，賺取稿費。

Scribd 所提供的功能相當多樣且豐富，如果沒有上傳文件的需求，上面也有一堆精采的電子書與內容可以閱讀，有空可以慢慢玩玩看。

  • 網站名稱：Scribd
  • 網站網址：http://www.scribd.com 

    • 閱讀器 DEMO 測試：

    使用方法：

    第1步  開啟 Scribd 網站，按一下右上角的「Sign Up」註冊一個帳號，另外也可使用 Facebook 帳號直接登入。

    如果你不想註冊，也可以直接按「Upload」按鈕上傳文件檔，上傳完成後，會出現一個讓你填入 Email 的方框，填入 Email 帳號後即可註冊完成，日後的登入密碼則會寄到你的 Email 信箱去。

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    第2步  登入網站後，按一下「Upload」按鈕上傳文件。

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    第3步  按一下「Upload」按鈕即可上傳文件，選取檔案時可以一次選取好幾個檔案同時上傳，只要按住「Ctrl」鍵不放再點其他檔案，即可同時選取、上傳。

    另外也可勾選「Make this document private」將文件設定為私密檔案，自己看就好。

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    第4步  上傳完成後，「Document URL」方框裡的網址就是這份文件的線上閱讀網址，把這個網址丟給你的朋友，大家就可以直接在網站上閱讀你分享的文件檔內容囉。

    下面方框有些文件的分類、標籤與說明等訊息，可以順便填一填，全部設定好之後再按「Save」按鈕。

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    第5步  開啟文件網址後，可以直接在網頁上閱讀你所上傳的文件內容。

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    第6步  視窗下方有個工具列，上面有翻頁、搜尋...等等各種控制功能，還有個「全螢幕」閱讀按鈕，按一下就可以將畫面放到最大。

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    第7步  工具列右邊除了有個「Download」按鈕可以下載文件原始檔之外，還可以點「EMBED」，取得嵌入程式碼，將文件嵌入到你的網頁或部落格中。

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    第8步  嵌入之後看起來就像這樣，版面相當簡潔好用。

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    1. 林小姐 說道：
      02-16, 2017 at 上午 1:31.12

      您好，我想請問scribd蘋果app要怎麼取消訂閱？在蘋果帳號裡取消訂閱就可以了嗎？就不會扣錢了嗎？

      回覆
    2. 富媽 說道：
      03-14, 2012 at 上午 3:47.42

      謝謝教學，受益良多，現學現賣已連上，感恩！

      回覆

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