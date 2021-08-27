VocArt 從一幅美麗的插畫中，學習 12 種不同國家語言的單詞！

「VocArt」是一款專為學習單詞而設計的教育應用程式，結合藝術插畫來學習生活週遭常見的單詞，目前共有兩大單元，，

分別是「食物與廚房」以及「假期與旅行」，每個單元都包含 10 個章節，由兩位不同的插畫家分別為其進行創作，無論是程式介面的設計或是插畫的質感都相當不錯。

在插畫當中會標示出相關的單詞，點擊就能聽到單詞發音並展開單字卡，重覆點擊可反覆聽取發音，除此之外為了讓學習更有樂趣，開發者還為每個主題在背景中添加了環境音，讓使用者有親臨現場的感覺。

在這款程式當中，提供 12 種不同的語言，包含英文、中文、西班牙語、越南語、波蘭語、俄語、德語、日語……等，可自由選擇要學習的語言。不過免費版本當中，僅開放每個主題的第一個章節可使用，若喜歡這款程式所提供的學習方式，就可以再進一步考慮它所提供的付費方案。以圖片搭配單詞的學習方式，可以幫助增加記憶的強度，有興趣的朋友可以來試試唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：VocArt 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：Pixel Target 官方網站：https://vocart.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟程式，先設定要使用的母語，中文的部份只有簡體中文可以選，選定後，按下「CONTINUE」。





接著就可以選擇要學習的語言，然後按下「下一步」。





目前只有兩個單元可以使用，按下「打開」就能看到所包含的章節。





再按下章節下方的「打開」就能看到插畫囉！





在插畫中可以看到許多的圓點點，每一個點都包含一個單詞，點擊就能聽到發音並看到單字卡，重覆點擊單字卡就能反覆聽。









免費版本只開放第一章可使用，其餘的章節就需要另外付費才能使用唷！





如果想要學習其它的語言，可以在單元章節列表右上角點擊小圖示，就能切換到設定畫面，這邊就可以更改「目標語言」囉！