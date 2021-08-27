Solokus 表情超滑稽的方塊拼圖遊戲

       

「Solokus」是一款在經典方塊拼圖裡，加入新玩法的益智遊戲，玩家需將所提供的方塊全都拼入遊戲盤中，，

不過這個遊戲盤與方塊們都有一些條件的設定，遊戲盤上的四個角落會指定要擺放的方塊顏色，必須顏色必須相符才會被接受。

而方塊本身在擺放時，同色系的方塊不可緊貼在一起，只能透過對角來連結，未與同色方塊連結的方塊，也不會被認可，必須符合所有的條件，將有圓角的方塊全都融入遊戲盤中，才能真正的過關哦！

遊戲有超過 400 個免費關卡，還有另外 80 個付費關卡，除了基本的方塊外，之後還會加入可旋轉的方塊以及可旋轉與翻轉的方塊，都會進一步提高遊戲的難度，讓挑戰更加困難，如果有鬼打牆的狀況出現，可以透過看廣告來取得一個方塊的提示，幫助你找到通往成功的出口。喜歡動動腦的朋友可以來試試唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Solokus
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Nukenin LLC
  • 官方網站：https://wkpn.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，按下中間的按鈕進入關卡包列表，從第一個初學者關卡包開始學習如何玩這款遊戲吧！



    每個關卡包中都有 20 個小關，初次碰到的遊戲元素都會像右圖那樣進行教學，懶得看也沒關係，玩法其實很簡單。



    在遊戲盤的四個角落都有押上顏色，必須放上對應的顏色才可以，顏色相符的圓角方塊擺上後，就會像右圖那樣變成方形的狀態。



    將所有的方塊都正確擺入即可過關。



    同色方塊必須有所連結，如果沒有連結到就會維持圓角狀態，這樣是不能過關的，但是又不能緊貼在一起，只能透過「對角」的方式來連結哦！如果讓同色方塊貼在一起就會像右圖那樣，臉都變超臭的。



    如果真的卡關的話，可以點擊左上角的「Hint」，再按下「Yes」就可以看廣告來取得一個方塊提示囉！



    之後的關卡會開始出現不同的功能方塊，像是可以 360 度旋轉的方塊。透過選取及滑動就能進行旋轉。



    像下圖這種的方塊除了可以 360 度旋轉外，還可以透過四邊的箭頭，進行水平或垂直翻轉。



    遊戲盤越大、方塊數越多、有更多可旋轉的方塊，都會讓難度提升，越來越燒腦哦！

    最後更新：08-27, 2021 上午 11:28

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