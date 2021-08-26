「Vid Repeat」可自訂重播次數或重覆播放時長的 YouTube 影片播放器

在 YouTube 上觀看影片或是聽歌，如果希望可以重覆播放同一部影片的話，在網站上本身就可以使用滑鼠在影片上方點擊右鍵選擇「循環播放」，，

這樣就能無限的一直重播，但如果你希望可以設定重播的次數或是重覆播放的時長，可以搭配「Vid Repeat」這個網站來使用。

「Vid Repeat」是一個可以重播 YouTube 影片的播放器，在網站上可設定要重播的次數或是時長，並能設定起迄點以及在重播的間隔時間，除了可在電腦上使用外，也支援在手機上使用。

無論是用來聽歌還是學語言，感覺都蠻適合的，想在睡前聽影片也沒問題唷！如果所選擇的影片長度很長，那麼重播時長的部份，就可以用來當做播放定時器使用，當所設定的時間到時，影片就會自動停止播放了。另外網站還有提供語法，可以將設定重播的影片嵌入自己的網頁中，有需要的朋友可參考看看哦！

網站名稱：Vid Repeat 網站網址：https://vidrepeat.com/

操作畫面：

開啟網頁後，就可以在下方貼上影片網址，然後選擇並設定要重播的次數或是重播的時長。每次重播之間是否需要間隔秒數，如果影片前後有不需要播放的段落，就可以手動設定重播區間的起迄時間點。全部設定好後，就可以按下「Load & Repeat Video」。





往下拉一點就可以看到提供的重播影片的專屬連結以及網頁嵌入的語法，直接複製就可以使用囉！