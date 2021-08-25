Focusli 線上背景聲音播放器，升級 2.0 版本 30 多個 LOFI 音樂電台任你聽！

在去年曾經介紹過「Focusli」這個網站，當時它是以自然環境音為主的背景聲音播放器，無論是在工作或是需要專心學習的時候，，

它都可以與你相伴，而最近這個網站改版了，升級為 2.0 版本後，變成了 LOFI 音樂電台播放器囉！

改版後的「Focusli」，網站背景從明亮的天藍色變成了夜晚的星空，不刺眼感覺很舒適，介面設計簡約容易操作，在行動裝置上也可以使用。網站裡收集了 30 多個音樂電台，有 LOFI、古典、Jazz、Techno 以及冥想音樂，其中還有一個 Live 的電台可選擇唷！

網站上還有提供播放定時器，設定需要的時間後，它就會在結束時自動停止播放音樂，不過很可惜這個功能在行動裝置上是無法使用的囉！喜歡聽這類音樂的朋友，可以一起來聽聽。

網站畫面：

開啟網站後，按下「播放」就可以開始聽音樂，如果當前的電台類型你不喜歡，只要點擊左右兩側的雙箭頭即可切換上一個或下一個電台，最下方的調整桿可控制音量大小。





點擊「All Channels」可展開電台列表，其右側的五個音樂類型按鈕則可隨機選取電台。









在最上方的「Timer」可手動輸入需要的播放時間，按下「Start」後就會開始倒數，時間結束時即會自動停止播放。