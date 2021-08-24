「YT1s」超好用的 YouTube 線上下載工具，各種裝置皆可用！

在 YouTube 上可以挖到各式各樣的影片，不管想要聽音樂、長知識還是追劇……等，幾乎都可以在上頭找到需要的影片，，

不過若想要離線也可觀看或收聽的話，將影片下載保存會比較方便，本篇就要介紹一個相當方便的 YouTube 線上下載工具「YT1s」。

「YT1s」可在各種不同的裝置上使用，無論是 Windows、Mac、Linux，還是 iPhone、Android 等行動裝置，都可以透過瀏覽器來輕鬆使用。支援轉換的格式包含 MP4、MP3 以及 3gp 等，影片的部份會自動用最高畫質來做轉換，當然也開放讓使用者自選需要的解析度。

使用方式很簡單，可將欲下載影片的網址複製後貼上「YT1s」的搜尋欄，或是直接在「YT1s」的搜尋欄中輸入關鍵字來尋找想要保存的影片，再選擇要下載的格式後，就能將其保存到裝置中使用，無須註冊就能完成整個操作，YouTube 上的任何影片都可透過它來下載，而且完全免費，提供給大家參考。

操作畫面：

開啟網頁後，會預設在「YouTube Downloader」頁籤，如果是想下載為 MP3 的話，建議在上方切換到「YouTube to MP3」可以有更多的下載選項。使用方式很簡單，將影片網址複製後，在下方的搜尋欄中貼上，再按下「轉換」，或是直接在搜尋欄中輸入關鍵字，然後按下鍵盤上的「Enter」進行搜尋。





若使用關鍵字搜尋，就可以找到許多相關的影片。





選擇想要下載的影片後，預設下載格式為「MP4 video」，展開下拉選單就可以選擇其它的格式或指定解析度，選定後再按下「Get link」。









完成轉換後，就可以點擊「下載」將檔案保存到裝置中。





前面有提到，如果打算下載成 MP3 格式的話，可以切換到「Youtube to MP3」，這樣 mp3 就有比較多的選項可以選擇囉！