[限時免費] 「She Sees Red」創新互動式驚悚電影 2 選 1 冒險遊戲

       

如果你喜歡看電影，同時又喜歡玩遊戲的話，千萬不能錯過「She Sees Red」這款互動式的驚悚電影冒險遊戲，，

創新的玩法，讓玩家在看電影的同時，又能透過 2 選 1 的方式親身引導劇情的走向，從來沒玩過這麼引人入勝的遊戲！

電影的部份從演員、劇情、音效到拍攝手法都具有一定的水準，內容則從一起夜店謀殺案展開，屬於限制級的等級。大部份的時間，其實都是在看電影的感覺，中間會突然穿插出現「選擇題」還真是會讓人措手不及，如果無法在限時內做出選擇，程式就會自動幫你選，讓劇情得以繼續往下走。

因為是看電影的方式來進行，走完一次完整的劇情得花費不少時間，不過還好有進度保存功能，可分段在有空的時候繼續完成唷！這部電影共設計了 4 種不同的破案結局，每次的選擇都可能讓結局往不同的方向發展，真的是相當令人期待啊！雖然是一部外國電影，但不用擔心，程式有提供繁體中文介面以及字幕，可以盡情的沉浸在劇情之中。

「She Sees Red」在 App Store 與 Google Play 都有上架，目前 iOS 版本限時免費中，Android 版本則需付費 NT$99，但對看一部電影來說，這金額也很划算了！喜歡看電影的朋友，快來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：She Sees Red
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Rhinotales TOO
  • 官方網站：https://rhinotales.com/red/
  • 軟體性質：iOS 限時免費中 / Android 為付費軟體 NT$99
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    劇情共切分為 62 個段落，完整的走完才可以挑戰第二種不同的結局唷！在開始「新遊戲」前，先到「設置」開啟字幕吧！



    接著返回首頁後，按下「新遊戲」就可以準備展開這場創新的遊戲體驗了。



    整個電影的內容真的都很不錯，水準很高，讓人完全都忘了是在玩遊戲。



    當出現選項時，必須在下方的時間條跑完之前做出選擇，否則程式就會自動幫你選。



    想要中場休息的時候，只要點擊一下畫面，再按下中間的「暫停」按鈕，就可以按下「保存並退出」，這樣下回就可以從中斷的地方再繼續看下去囉！

    最後更新：08-24, 2021 上午 10:57

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