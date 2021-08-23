「Photo Toon」卡通世界產生器！把所有的現實照片全都變成卡通！

       

「Photo Toon」是一款可以將任何照片轉換成卡通世界的 App，透過超強大的 AI 技術，只要輕輕一按，，

就能立即轉換，無論是人像、寵物、風景還是靜物，全都可以在幾秒鐘之內完全的卡通化！

程式提供 14 種不同的卡通風格，每一種都有提供範例圖片可以參考，方便使用者來選擇，雖然都是卡通，但各自都有其獨特的效果，在成功轉換後還有十多種濾鏡可選用，例如讓色彩更加鮮豔、轉變為黑白或是黃褐色的復古風、加入冷色調等，讓單一種卡通風格也可以帶來多種不同的視覺效果。

最後就能直接保存到相簿，或是透過各種社群軟體來進行分享，產出的照片會在左下角蓋上浮水印，不過這部份可以透過觀看 30 秒的廣告來去除。另外，免費的 App 難免都會有廣告，因為使用程式轉換照片需連網，所以也無法透過離線來避免但除了去除浮水印的廣告比較長以外，其它大概都是 5 秒廣告而已，這邊就提供給大家參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Photo Toon
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Good Wizards
  • 官方網站：https://photo-toon.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Andorid 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Photo Toon」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟會有像下圖的使用說明，向左滑看到最後，按下「Get Started!」即可開始使用。



    程式會將一些包含人像的照片列出來，也可以在下方點入「Gallery」從相簿選取照片，或「Camera」拍照。接著可視需求裁切尺寸或旋轉角度。



    然後就可以從 14 種卡通風格中挑出一款喜歡的。



    待程式進行轉換後，就可以看到卡通化後的成果，在下方還有許多的濾鏡可以套用。右下方的「Overlays」功能目前尚未推出。



    選定濾鏡後，就可以點擊右上角的「✓」準備儲存或分享。最終產出的照片在左下角會蓋上浮水印，如果想要去除，可點擊「Take it away」觀看 30 秒的廣告來去除，點擊「Download」則可保存到相簿中。

    最後更新：08-23, 2021 下午 3:03

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